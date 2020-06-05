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5 комедий на выходные, которые помогут вам отдохнуть после напряжённых будней

Киноленты для просмотра с семьей или вашей второй половинкой

Близится окончание рабочей недели и на выходных захочется посмотреть расслабляющий комедийный фильм. Сегодня.Lifestyle подобрали для вас пять комедий, во время просмотра которых наряду с юмором и весельем показываются и серьёзные жизненные моменты. Смотрите комедийные фильмы дома онлайн на платформе oll.tv.

Недавно мы рассказали о трех украинских фильмах, которые вы захотите посмотреть. Также не пропустите подборку крутых сериалов, которые вышли в 2020 году.

От семьи не убежишь

Франция, 2018

Кадр из фильма "От семьи не убежишь" Фото: Allocine.fr

Валентин и Констанция – два успешных парижских архитектора. Они готовятся к торжественному открытию своего последнего шедевра. В светском мире Парижа, куда вхожи Валентин и Констанция, царит роскошь и снобизм, а Валентин сын простых людей. Его родители – продавцы метелоллома с севера Франции. Валентин стыдится своих родителей и скрывает их. Он говорит всем, что он сирота. Тайна Валентина не была бы раскрыта, если бы он случайно не попал под машину, ведь теперь он оказывается под бдительной и чуткой опёкой своей семьи…Полностью смотрите комедию на oll.tv.

Встреча одноклассников

Украина, 2018

Кадр из фильма "Встреча одноклассников" Фото: Imdb.com

Главные герои комедии – трое школьных друзей. Всем немного за сорок. Алексей – архитектор, примерный семьянин, но у него скучная жизнь. Андрей – успешный бизнесмен, но с неустроенной личной жизнью. Валерий – рок-звезда, за которой толпами бегают девчёнки. С момента окончания школы прошло 25 лет и однажды их позвала в родные Черкассы староста класса на встречу выпускников. Собравшись вместе, друзья решают отдохнуть так, как никогда не отдыхали и для этого собираются за день до официальной встречи. Вот тут для них и начинаются приключения.

Свадебный год

США, 2019

Кадр из фильма "Свадебный год" Фото: Imdb.com

Все ли люди созданы для серьёзных отношений, особенно для брака? 27-летняя Мара мечтает о карьере фотографа, но вынуждена работать в бутике на окраине Лос-Анджелеса. По выходным Мара заходит в приложение для знакомств и отправляется на свидание с очередным кавалером. Однажды, таким образом, она знакомится с Джейком, но эта встреча заканчивается настоящими чувствами. Они начинают встречаться и даже не подозревают, какие курьёзы и испытания их поджидают впереди. Большинство их друзей уже достигли того возраста, когда готовы создавать семьи и устраивают свадьбы. В результате у Мары и Джейка оказывается 15 совместных приглашений на свадьбы друзей. Но каждое такое торжество станет проверкой для Мары и Джейка. Переживёт ли их роман такие испытания?

Любить нельзя расстаться

Аргентина, 2018

Кадр из фильма "Любить нельзя расстаться" Фото: themoviedb.org

В центре сюжета семейная пара – Маркос и Ана. Они прожили вместе25 лет, воспитали сына Лучи. Когда их сын уехал на учёбу в другую страну, пара почувствовала, что из их отношений исчезло что-то важное. Неужели их сын был единственным звёнышком между ними в последние годы. Маркос и Ана решили , что у их 25-летнего брака нет будущего и решили пожить отдельно. Поначалу их холостяцкая жизнь была яркой, захватывающей, интересной, драйвовой но со временем у них возникли вопросы…. Позволив себе выпустить пар, они поняли, что им нужно на самом деле.

Венеция зовёт

Франция, Бельгия, 2019

Кадр из фильма "Венеция зовет" Фото: Imdb.com

14-летний Эмиль живёт с мамой и папой в фургончике. Мама Эмиля уверена, что только блондины счастливы в жизни и каждый месяц красит волосы Эмилю. Папа Эмиля чудаковатый торговый представитель и всё никак не может заработать достаточное количество денег, чтобы семья перебралась из фургончика в нормальный дом. Однажды Эмиль влюбляется в Полину, которая приглашает его на свой концерт в Венеции. Приключения начинаются, так как вместе с Эмилем в эту поездку устремляется вся его семейка. О том, как дальше развивались события смотрите на oll.tv.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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