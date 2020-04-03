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5 криминальных картин, где всем управляют женщины

Подборка телевизионных шоу для нескучного досуга

Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает делиться интересными фильмами и сериалами, которые можно посмотреть онлайн на карантине. В новой подборке детективные истории, где главные герои – женщины.

Напомним, что накануне мы публиковали 6 научно-фантастических сериалов для любителей необычного, а также рассказывали о 15 украинских фильмах, которые точно стоят внимания.

Что посмотреть: 5 криминальных картин, где всем рулят женщины

"Томми"

Кадр из сериала "Томми" Фото: скриншот

США, 2020

Сюжет: сериал рассказывает про женщину-полицейского по имени Эбигейл Томас, которая стала первой женщиной в Нью-Йорке, назначенной начальником полицейского отдела. Однако мэр принял такое решение только из-за натиска общества. Сама же героиня так не считает, будучи уверенной в том, что свою должность она заслужила упорным трудом. С этого момента в жизни Томми начинается новый этап.

"Хорошая борьба"

Кадр из сериала "Хорошая борьба"

США, 2017

Сюжет: в центре насыщенных событий оказывается главная героиня по имени Диана Локхарт. Успешную бизнесвумен вытесняют из родной компании после того, как грандиозный скандал, связанный с немыслимым, крупномасштабным мошенничеством, разрушает репутацию ее любимой крестной дочери по имени Майя, и лишает героиню всех сбережений, заработанных непосильным трудом. Вся эта чудовищная ситуация приводит их к девушке по имени Лукка Квинн. Женщины становятся частью ее команды профессионалов в одной из самых успешных и выдающихся адвокатских контор Чикаго.

"Пули"

Кадр из сериала "Пули"

Финляндия, 2018

Сюжет: Мари – полицейский под прикрытием, она проникает в террористическую группировку к разыскиваемой шахидке. У двух женщин не только своя опасная миссия, но и своя правда. Однако выжить и остаться на свободе должна только одна из них.

"Джетт"

Кадр из сериала "Джетт"

США, 2019

Сюжет: Дейзи Джетт Ковальски – воровка экстра-класса, которая только освободилась из тюрьмы и вынужден снова заняться тем, что у нее получается лучше всего – опустошать чужие сейфы. Ради последней большой работы она собирает команду сообщников.

"Мост"

Кадр из сериала "Мост"

Германия, Дания, 2011

Сюжет: на мосту между Швецией и Данией найден труп женщины. Обе страны должны вести расследование. Данию представляет помятый и небритый Мартин Роде, от Швеции выступает Сага Норен. Впереди их ждут вражда, трупы и перестрелки.

Напомним, что до 12 апреля вы можете проголосовать за лучший фильм кинопремии "Золота Дзиґа" в номинации "Премия зрительских симпатий". Также обязательно посмотрите подборку приключенческих фильмов о смелых и бесстрашных.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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