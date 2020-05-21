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5 крутых фильмов, если вы соскучились по атмосфере 2000-х

Сегодня, 18:19

Это десятилетие стало стартом для больших изменений в мире

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева

редактор раздела Афиша

Оглядываясь на начало века, мы вспоминаем эру телефонов-раскладушек и фильмов на DVD-дисках. 2000-е годы были насыщенным и интересным временем для кинематографа. От триллера до легкой комедии – мы вспомнили некоторые крутые фильмы из нулевых, которые напомнят вам о великолепии этого десятилетия.

Ранее Сегодня.Lifestyle делились новыми интересными сериалами, которые вышли в 2019-2020. Вас также могут заинтересовать ТОП-приключенческих фильмов, которые отвлекут вас на карантине.

Что посмотреть дома: крутые фильмы 2000-х

Аферисты Дик и Джейн

Кадр из фильма "Аферисты Дик и Джейн"
Кадр из фильма "Аферисты Дик и Джейн"
Фото: Imdb.com

Дик и его жена Джейн привыкли к красивой жизни и ни в чем себе не отказывали до того времени, пока из-за неприятного инцидента Дика не уволили с работы. Ситуацию усложняет то, что Джейн ушла с работы, надеясь на повышение мужа. Супругов вот-вот выселят из дома за неуплату взносов по кредиту, но попытки найти работу заканчиваются провалом. Однажды в отчаянии Дик берет игрушечный пистолет и отправляется грабить магазин, и к его удивлению, он остается безнаказанным. Супруги начинают совершенно новую жизнь, занимаясь экстравагантными грабежами.

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Сердцеедки

Кадр из фильма "Сердцеедки"
Кадр из фильма "Сердцеедки"
Фото: Imdb.com

Макс и Пейдж Коннерс – мама и дочь – настоящие мошенницы, которые обкрадывают состоятельных мужчин, но однажды их аферам приходит конец. Эксцентричный и сложный характер их следующей жертвы портит их заранее составленный план, а Пейдж вместо притворства по-настоящему влюбляется в мужчину, как и ее мама когда-то.

Малышка на миллион

"Малышка на миллион"
"Малышка на миллион"
Фото: Imdb.com

Однажды на ринг к тренеру Фрэнки Данну выходит 31-летняя официантка Мэгги Фитцжералд, которая уверена, что может стать звездой бокса. Несмотря на отсутствие навыков, у Мэгги есть удивительная стойкость и сила воли, ведь она привыкла к ежедневной борьбе в своей обыденной жизни. Постепенно Мэгги заслуживает уважение Фрэнки, а вместе с тем растапливает его строгое сердце.

Тайное окно

Кадр из фильма "Тайное окно"
Кадр из фильма "Тайное окно"
Фото: Imdb.com

Американский триллер с Джонни Деппом в главной роли рассказывает об успешном писателе, который переживает мучительный развод и переезжает в уединенный дом у озера, чтобы справиться с творческим кризисом. В его дом врывается незнакомец, который обвиняет героя в плагиате, и начинает преследовать его.

Свадебный переполох

Кадр из фильма "Свадебный переполох"
Кадр из фильма "Свадебный переполох"
Фото: Imdb.com

Мало кто так хорошо разбирается в любви и браке, как Мэри Фиоре, ведь она – свадебный церемониймейстер. Однако ее собственная личная жизнь оставляет желать лучшего ... Однажды, при весьма необычных обстоятельствах, Мэри знакомится со Стивом Эдисоном. Эта встреча заставила героиню фильма поверить в любовь. Каково же было ее разочарование, когда она узнала, что Стив должен жениться на очень богатой клиентке! Что победит в душе женщины: разум или чувства, трезвый расчет или любовь?

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