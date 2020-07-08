5 крутых фильмов, которые вышли за последние несколько лет

Подборка кинолент для приятного вечера

Новая подборка пяти современных фильмов, у которых совершенно разные сюжеты, актёры, режиссёры, но есть много общего – отличная актёрская игра, прекрасная режиссура и сюжет, который не оставит равнодушным даже самого взыскательного зрителя. Любителей прекрасного порадуют красивые места съемок и пейзажи.

Если вы в поиске фильма для поднятия настроения, не пропустите нашу подборку ТОП-5 уморительных комедий. Также вам могут понравиться эти 5 крутых фильмов, если вы соскучились по атмосфере 2000-х.

Женщина в золотом

Кадр из фильма "Женщина в золотом" Фото: Скриншот из видео

Фильм основан на реальных событиях из жизни пожилой еврейской беженки Марии Альтман. Вена, приход к власти нацистов. Начинаются масштабные гонения евреев. Марие удалось бежать в Америку, но ее семейное счастье разрушено, а многие друзья и родственники погибли. Имущество семьи Марии было отобрано вместе с легендарной картиной Густава Климта "Портрет Адели Блох-Бауер 1". Картина очень дорога Марии, так как на ней изображена её любимая тётя. Через много лет наследница репрессированных нацистами евреев Мария Альтман хочет восстановить справедливость и вернуть украденные у её семьи предметы искусства. Вместе с ней в борьбу за семейное наследие и справедливость вступает молодой адвокат Рэнди Шерберг.

Анна

Кадр из фильма "Анна" Фото: Скриншот из видео

Новый фильм Люка Бессона – головокружительный шпионский экшн-триллер. Москва, конец восьмидесятых. Анна знает несколько иностранных языков, торгует матрёшками на Измайловском рынке. Французы предлагают ей контракт в модельном агентстве. Однако её настоящая работа далека от мира моды, так как за поразительной, хрупкой красотой Анны прячется сила и талант смертоносного киллера, работающего на КГБ.

Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков

Кадр из фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" Фото: Скриншот из видео

Послевоенный Лондон. Молодая писательница Джулиет Эштон закончила писать книгу и ищет новые сюжеты. Однажды она получает письмо с острова Гернси, от некоего Доуси Адамса, к которому в руки попала книга, ранее принадлежавшая Джулиет. В письме он просит порекомендовать ему хорошую книжную лавку, так как на острове после войны с книгами сложно. В письме Доуси рассказывает Джулии о том, что у них на острове организован книжный клуб с причудливым названием "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков", где они проводят литературные вечера. Джулиет интригует письмо Доуси и она решает сама поехать на остров, чтобы лично познакомиться с членами клуба и его историей.

Отпетые мошенницы

Кадр из фильма "Отпетые мошенницы" Фото: Скриншот из видео

Комедийный фильм о двух аферистках. Одна из них привыкла работать так, чтобы все детали дела были тщательно спланированы и продуманы, а другая – любительница быстрой и лёгкой добычи. Однажды их пути-дорожки пересекаются… Они заключают пари: в городе останется та, которая быстрее сумеет развести богатого незнакомца. Однако после этого в их жизни начинается еще больше приключений.

Джуди

Кадр из фильма "Джуди" Фото: Скриншот из видео

Биографический драматический фильм о великой американской певице и актрисе Джуди Гарленд – красивая, но трагичная история её жизни. Известность пришла к ней уже в шестнадцать лет благодаря роли в "Волшебнике из страны Оз". Но её жизнь не была сказочной. Джуди приходилось работать по 18 часов в день, а чтобы контролировать аппетит, ей предлагали принимать амфетамины. Проблемы со сном, бессонница из-за постоянного перегруза, решались с помощью амфетаминов и барбитуратов. Джуди очень страдала из-за отсутствия возможности быть с детьми, так как вынуждена была уехать из Америки, чтобы выступать в Британии. За исполнение роли Джуди Гарленд актриса Рене Зеллвегер получила "Оскар" за лучшую женскую роль в 2020 году.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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