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5 крутых мультфильмов, которые стоит посмотреть с детьми

Сегодня, 12:15

Яркие и веселые анимационные ленты, которые вернут в детство каждого взрослого

Дети готовы часами напролет смотреть любимые мультфильмы, но это занятие становится куда интереснее, когда к ним присоединяются их родители.

Отвлекитесь на пару часов от забот ежедневных и устройте с детками совместный просмотр увлекательной и зачастую поучительной истории.

Сегодня.Lifestyle подобрали мультфильмы, которые можно посмотреть в онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

Ранее мы рекомендовали 5 интересных фильмов, в которых главные герои идут на невероятные авантюры.

"Гномео и Джульетта"

"Гномео и Джульетта"
"Гномео и Джульетта"
Фото: themoviedb.org

Так бывает, что соседи не всегда дружат друг с другом. Вечно соперничающие между собой мистер Капулетти и миссис Монтекки даже не замечают насколько у них много общего. Оба увлечены садоводством, им обоим нравятся гипсовые гномы, фигурки которых украшают их красивые сады. Но стоит им только отвернуться, как Красные гномы из сада Капулетти и Синие из сада Монтекки оживают и продолжают вражду хозяев.

Однажды мистер Капулетти и миссис Монтекки разъезжаются по своим делам, а их садовые гномы оживают. Они чувствуют себя полноценными хозяевами и продолжают вражду между собой. Но любовь может примирить даже самых воинственно настроенных противников. Так случилось, что парочка романтически настроенных гномов встретились, влюбились друг в друга с первого взгляда, и их совершенно не волнует, что они из вражеских лагерей.

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"Семейка Аддамс"

"Семейка Аддамс"
"Семейка Аддамс"
Фото: themoviedb.org

Хорошо, если знаешь и понимаешь своих соседей. А если попадется семейка сродни Аддамсам, где папа обожает гулять при плохой погоде, мама считает черный цвет самым ярким и красивым, для детей кладбище – любимая площадка для игр, а бабушка перед сном выпивает несколько капель яда… Эпатажно-странные люди, казалось бы…

Странная и загадочная для окружающих семейка Аддамсов заставила не на шутку обеспокоиться жителей городка, который раскинулся у подножья холма. Когда жители выяснили, что на холме живет семья совершенно непохожая на них, они постарались сделать максимально возможное, чтобы Аддамсы стали такими же как и все. А вот смогут ли Аддамсы защитить свое право на очаровательную и раскрепощенную странность? Защитить право быть собой?

"Король Слон"

"Король Слон"
"Король Слон"
Фото: themoviedb.org

Слоненок Счастливчик в будущем обязательно станет королем. Его папа – грозный король джунглей, который за свои подвиги пользуется безграничным авторитетом. К сожалению, пока Счастливчик далек от качеств, присущих главе королевства. Он добрый и уступчивый, немного боязливый и у него никак не получается пройти королевские испытания, чем он и вызывает насмешки своих сородичей. Эти обстоятельства очень огорчают короля и, несмотря на свою любовь к сыну, он сомневается в его способности возглавить королевство.

Но однажды все меняется. В джунгли пришли безжалостные охотники за бивнями и взяли почти всех слонов в плен. Счастливчик, как будущий наследник обязан защитить своих сородичей. Ему придется пройти много испытаний: побороть свои страхи и даже сразиться с тиграми, а также победить в турнире с претендентами на трон. Можно ли справиться с такими сложностями в одиночку? Счастливчику придут на помощь его новые друзья, ведь теперь они – команда.

"Трон эльфов"

"Трон эльфов"
"Трон эльфов"
Фото: themoviedb.org

Продолжение мультфильма "Гнездо дракона". Юный воин Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы Майры. Не колеблясь ни секунды, он отправляется в путь на своем воздушном корабле вместе со своими верными спутниками – двумя псами. Он рад предоставившейся возможности наконец встретиться со своей возлюбленной-эльфийкой Лией.

Но их чувствам предстоит пройти настоящую проверку на прочность. Не все в королевстве одобряют дружбу Лии с человеком. К тому же и в самом королевстве эльфов не спокойно. Майра считает своим долгом защитить зеленый камень жизни – эльфийский секрет, который служит для них источником энергии и силы. Раньше он был единым волшебным камнем, но боги разломали его на две части – зеленую и черную. Зеленая – стала символом жизни и ее охраняют в королевстве Эльфов, а черная – символом смерти. Ею завладела старшая сестра Майры, темная владычица Елена, которая теперь намерена заполучить и вторую его часть. Ради своей цели, Елена даже готова явиться на свадебную церемонию без приглашения...

"Тайна семьи монстров"

"Тайна семьи монстров"
"Тайна семьи монстров"
Фото: themoviedb.org

Интересно узнать о себе, что ты не тот, кто есть на самом деле. Так и происходит с мальчиком по имени Лукас. Прямо на школьной вечеринке, посвященной Хэллоуину, когда собралась почти вся школа, Лукас превращается в монстра. К его удивлению оказывается, что он и вся его семья, включая погибшую маму, являются оранжевыми монстрами с когтями и клыками, но с доброй душой.

Лукас хочет во всем разобраться и сбегает от отца на остров Кальвера, где живет его бабушка Карлотта и другие родственники. На острове Лукаса поджидают приключения и опасность – он сталкивается с дядей, настоящим злодеем, который угрожает всей семье своими опасными экспериментами. Путешествие на остров помогает Лукасу обрести необычную семью и понять, что отличаться от других совсем не страшно.

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