5 культовых ролей неповторимой Брижит Бардо к ее 86-летию

Актриса сыграла в 48 фильмах

Легенда киноэкранов Брижит Бардо сегодня празднует свое 86-летие. После роли в культовом фильме "И Бог создал женщину" Брижит Бардо обрела статус секс-символа, и стала известна не только как модель и икона стиля, но и актриса. Примечательно, что родители Бардо считали киноиндустрию вульгарной и были против карьеры дочери.

Брижит Бардо в юности занималась балетом, посещала балетные классы, на которых из-за недостаточной усидчивости ей здорово доставалось от преподавателя. Но именно благодаря этим занятиям Брижит создала свою знаменитую грациозную походку и потрясающую женственную фигуру. Однажды мама Брижит Бардо открыла магазин модной одежды, где Брижит участвовала в качестве модели. Ее заметила редактор журнала "Сад моды" и пригласила на съемки для журнала. Случайно этот номер увидела основательница и редактор журнала Elle и предложила Брижит стать героиней нового выпуска.

Брижит Бардо Фото: Getty Images

Когда этот номер увидел Роже Вадим и показал режиссеру Марку Аллегре, то второй незамедлительно пригласил Брижит Бардо на пробы для фильма "Лавры славы". Так начался путь Брижит Бардо в кинематографе. За свою кинокарьеру она снялась более, чем в 40 фильмах. А сегодня Брижит Бардо – активная защитница прав животных, а деятельность ее фонда посвящена охране животных.

Сегодня.Lifestyle подготовили подборку известных и ярких киноработ именинницы.

"И Бог создал женщину", 1956

Драматический фильм режиссера и по совместительству экс-супруга Брижит, Роже Вадима. После этого фильма актриса стала всемирно знаменита и за ней закрепился статус секс-символа.

В центре сюжета молодая, красивая, чувственная девушка Жюльетт, в исполнении Брижит Бардо, которая мечется между тремя мужчинами. Девушка свободная от табу, которые навязывает общество, а ее женственность ничем не ограничивается.

Роман между Брижит Бардо и ее партнером по фильму Жаном-Луи Трентиньяном, начавшийся на съемках, привел к разводу с Роже Вадимом.

"В случае несчастья", 1958

Драматический фильм по мотивам Жоржа Сименона, в котором Брижит Бардо играет роль красивой, молодой девушки Иветты, совершившей вместе со своей подругой ограбление ювелирной лавки и теперь нуждающейся в помощи адвоката. Она обращается к профессиональному адвокату Андре Гобийо, но у нее нет средств, чтобы с ним рассчитаться и она в качестве оплаты за адвокатские услуги предлагает саму… себя.

Далее сюжет начинает разворачиваться стремительно: адвокат влюбляется в Иветту, начинает о ней заботиться, даже планирует развестись с женой, но тут появляется молодой любовник – студент-медик, который не намерен оставлять Иветту…

"Бабетта идет на войну", 1959

Франция, начало Второй мировой войны. Наивная и молоденькая девушка Бабетта, которую играет Брижит Бардо, перебирается из провинции в Берк, где хочет устроиться на работу в заведение. Она с 14 лет работала прислугой, но не сразу сообразила, какого рода услуги оказывает заведение, оказавшееся на поверку борделем.

Немцы наступают, публичный дом эвакуируют и Бабетта вместе со всеми "девушками" оказывается в Англии, где начинает работать на штаб британской разведки. Перед Бабеттой и ее напарником разведчиком Жераром стоит задача выкрасть немецкого генерала. А поможет им в этом сходство Бабетты с возлюбленной этого немецкого генерала.

"Истина", 1960

Драматический фильм, в котором Брижит Бордо играет роль Доминик Марсо – молоденькой провинциалки, которая мечтает покорить Париж. Но Доминик обвиняют в убийстве студента консерватории и дирижера Жильбера Теллье, совершенное ею в приступе ревности.

Действия фильма происходят в основном в суде, где по ходу судебного разбирательства пытаются установить истину произошедшего и параллельно армия адвокатов буквально топчется по личной жизни Доминик. Судят Доминик не столько за убийство, а скорее за инакомыслие и свободу быть собой.

"Презрение", 1963

В центре сюжета фильма легендарного режиссера Жана-Люка Годара – прелестная и обаятельная Камилла, чей супруг Поль Жаваль зарабатывает на жизнь написанием посредственных детективов и сценариев.

Тем временем на острове Капри планируются съемки фильма по мотивам "Одиссеи", но режиссер и продюсер не могут прийти к общей трактовке. В результате переработку сценария продюсер Джереми Прокош поручает Полю Жавалю.

Жаваль знакомит продюсера со своей очаровательной женой, которая может помочь завоевать его расположение, однако не самым приятным для Камиллы способом.

Не пропустите также подборку лучших ролей роли вечно молодого и обаятельного Ричарда Гира.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться