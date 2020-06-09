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5 лучших фильмов с Джонни Деппом, которые больше всего понравились зрителям

Сегодня, 14:31

Фильмы, которые хочется пересматривать много раз

Сегодня, 9 июня, голливудский актер, режиссер, музыкант и продюсер Джонни Депп отмечает свое 57-летие. Один из самых неординарных и уникальных актеров последних десятилетий известен тем, что сыграл запоминающихся и причудливых персонажей в кино. Многогранность его трансформаций и живая игра по-настоящему завораживают.

В последние годы имя актера часто появляется в скандальных заголовках, и все из-за судебных разбирательств с его бывшей женой. Однако знаменитость продолжает сниматься в громких проектах. Так, в ближайшие годы Джонни Депп может сыграть роль культового режиссера. Если вы в поиске отличного фильма, Сегодня.Lifestyle делятся лучшими фильмами с Джонни Деппом согласно рейтингу крупнейшего в мире сайта о кино IMDB.

Фото: Imdb.com

Взвод

В 23-летнем возрасте Джонни Депп сыграл в военной драме оскароносного режиссера Оливера Стоуна. Большинство зрителей даже не помнят, что Джонни сыграл в этой киноленте, сюжет которой посвящен войне во Вьетнаме. Джонни Депп сыграл роль молодого солдата по имени Лернер, который работал с агрессивным и жестоким штаб-сержантом Барнсом. Его действия заставили солдат уничтожить целую деревню невинных людей. Рейтинг фильма 8.1.

Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины

В фильме о захватывающих приключениях пиратов Джонни Депп воплотил на экране эксцентричного персонажа Джека Воробья, и сделал его действительно уникальным. Самого актера порадовал нестандартный сюжет истории – вместо поиска сокровищ герои, наоборот, хотят избавиться от них. С момента выхода фильма прошло почти 20 лет, и, пересматривая киноленту, вы можете почувствовать себя "старыми". Эффектный и неотразимый Джек Воробей стал культовым персонажем, которого знают даже современные дети.

Эдвард Руки-ножницы

Трогательный романтический фильм режиссера Тима Бертона, с которым Джонни связывает многолетнее сотрудничество и дружба. Действие разворачивается в пригороде, где в основном живут взрослые домохозяйки. Однажды Миссис Богс встречает киборга Эдварда, которого его создатель ученый воспитывал как родное дитя. Но творец скончался, и его создание – Эдвард, остался без рук, вместо которых осталось лишь подобие ножниц. Миссис Богс приводит Эдварда к себе домой, и вскоре несчастный киборг становится местной знаменитостью.

Эд Вуд

Трагикомедийный байопик – еще один плод сотрудничества Тима Бертона и Деппа, занял четвертое место в рейтинге, получив отметку 7.8. Фильм повествует об американской знаменитости Эдварде Вуде-младшем, которого именовали "худшим режиссёром всех времён и народов". Несмотря на отсутствие таланта и навыков, Эдвард Вуд никогда не отказывался от своей мечты, а Джонни Депп помог по-новому взглянуть зрителям на его персонажа на экране.

Что гложет Гилберта Грэйпа

На счету у Джонни Деппа немало драматических ролей, и это одна из них. Актер сыграл обычного молодого парня Гилберта, который обременен тяжким бременем – заботой о своей семье и умственно неполноценном младшем брате, которого сыграл Ди Каприо. Глава семейства ушел из жизни, и Гилберт вынужден присматривать за своей сестрой, аномально располневшей мамой и братом, не имея перспектив на хорошее будущее в захолустном городке.

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