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5 лучших фильмов со звездой Голливуда Вуди Харрельсоном, которому исполнилось 59 лет

Сегодня, 12:40

Яркие роли харизматичного актера

23 июля отмечает своё 59-летие знаменитый голливудский актёр и трехкратный номинант на "Оскар" Вуди Харрельсон. За последние десятилетия он снялся в популярных франшизах "Голодных игр", "Звёздных войн", "Zомбилэнд", сыграл блестящую роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", который стал лучшим по мнению лондонских кинокритиков, а также получил два "Оскара".

Детство у Вуди Харрельсона было не простым: отец был профессиональным киллером, а Вуди в силу своего характера постоянно попадал в какие-то переделки, поэтому часто менял школы. Вскоре, параллельно с учебой, Вуди Харрельсон начал изучать актерское мастерство, и сегодня он – успешный и популярный актёр Голливуда. На его счету более 80 кинолент.

Фото: Getty Images

Предлагаем вместе с Сегодня.Lifestyle окунуться в мир экшна, фантастики, боевиков и драйва и вспомнить лучшие фильмы с Вуди Харрельсоном.

"Плутовство"/ "Хвост виляет собакой"

"Почему собака виляет хвостом? Потому, что она умнее хвоста. Если бы хвост был умнее, то он бы вилял собакой". Президент США обвиняется в сексуальных домогательствах в канун президентских выборов. Его команде необходимо срочно отвлечь внимание общественности и поднять рейтинг президента, а для этого им нужно выиграть всего несколько дней. Советник президента Конрад Брин обращается за помощью к кинопродюсеру Стэнли Мотссу – профессионалу своего дела.

Придумывается угроза албанской террористической группировки (в реальности не существующей), которая вовлекает США в войну. Стэнли объясняют, какие представления и реакция должны возникнуть у обычных американских граждан. Дальше он виртуозно и мастерски разыгрывает всё как по нотам, пока жажда славы не вмешалась в процесс…

"Старикам тут не место"

Оскароносный фильм, который в прокате превзошёл бюджет почти в 7 раз – криминальная драма братьев Коэнов. Западный Техас летом 1980 года. Работяга по имени Льюэлин Мосс, прошедший все тяготы Вьетнамской войны, во время охоты на антилоп случайно становится свидетелем кровавой разборки мафии. После жестокой перестрелки Мосс обнаруживает гору трупов, перевёрнутые пикапы и чемодан с деньгами. Улучив момент, он похищает чемодан, в котором оказывается два миллиона долларов. Ночью его терзают сомнения, и он возвращается на место бойни, чтобы посмотреть, не остался ли кто-то в живых. Но на место разборки прибыли мексиканские бандиты, которые замечают машину Мосса, он пускается в бега, а в регионе начинается волна разборок…

"Голодные игры"

Действие фильма происходит в будущем. Тоталитарное государство. Голодные игры – шоу, которое много лет назад стало наказанием за бунт, а годы спустя превратилось в развлекательное шоу. За ним внимательно следит весь мир. Общество разделилось на дистрикты – закрытые районы для разных слоёв населения. Каждый год среди молодых представителей дистриктов проводятся смертельные соревнования. По закону Голодных игр из 24 участников может остаться лишь один победитель.

Однажды после очередной Жатвы в участники игр попадает Китнисс Эвердин и застенчивый парень Пит Мелларк, который тайно влюблён в неё с детства. Для судей важен не победитель, а само зрелище.

"Голодные игры" также имеют продолжение в виде картин: "Голодные игры: И вспыхнет пламя", "Голодные игры: Сойка-пересмешница Ч1 и Ч2".

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Город Эббинг, штат Миссури. Главная героиня фильма, Милдред Хейз, убита горем. Её старшая дочь-подросток Анджела была изнасилована и зверски убита неизвестными несколько месяцев назад на заброшенной дороге к городку Эббинг. Полиция так и не нашла убийцу, да и зацепок у неё толком нет. Возмущённая отсутствием прогресса в расследовании отчаявшаяся женщина арендует три билборда возле своего дома, разместив на них послания местному шерифу, напоминающие полиции о её бездействии. В дело оказывается втянут заместитель шерифа, своеобразная личность офицер Диксон. Борьба Милдред с властями города накаляется.

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