5 лучших книг для самостоятельного изучения английского языка

Сегодня.Lifestyle подобрали для вас наиболее практичные и полезные издания

Уинстон Черчилль говорил, что любой кризис – это новые возможности. Поэтому редакция Сегодня.Lifestyle предлагает взглянуть на вынужденную паузу в привычном ритме жизни как на шанс уделить время себе – повысить профессионализм, расширить кругозор и, конечно, наконец-то "подтянуть" знание английского. Ведь разве не об этом вы задумывались несколько последних лет подряд? И не беда, что языковые школы закрыты, а репетиторы ушли на карантин – освоить иностранный язык вполне возможно без больших денежных вложений, дома, при помощи нескольких хороших самоучителей. Мы сделали обзор рынка и подобрали для вас наиболее практичные и полезные издания.

English Grammar in Use, Реймонд Мерфи

Издательство: Cambridge University Press

Самоучитель Реймонда Мерфи переиздавался десятки раз за последние несколько лет, по сей день преподаватели и репетиторы рекомендуют его как базовое пособие для тех, кто хочет изучить иностранный. Грамматические правила в четвертом (наиболее удачном) издании изложены в простой, доступной форме, после каждого урока – несколько упражнений на закрепление пройденного материала. К книге прилагается CD-диск с аудиоуроками, которые помогут усовершенствовать восприятие на слух и дадут понимание того, как работает английская грамматика на практике.

Для тех, кто решит заниматься при помощи Реймонда Мерфи, есть три опции: красная книга для начинающих, синяя – для "середнячков", красная – для стремящихся к Advanced.

"Lingva Incognita. Заговори на иностранном за 4 недели", Виталий Зубков

Издательство: Vivat

Виталий Зубков – психолингвист, полиглот, автор самого массового в стране образовательного проекта Lingua.Skills. Он разработал уникальную методику, позволяющую "разговориться" всего за четыре недели. Самоучитель поможет с легкостью воспринимать речь носителей языка на слух, не задумываясь использовать грамматические конструкции, казавшиеся ранее недосягаемо сложными, и превратить пассивный словарный запас в активный.

"Spoken English.Пособие по разговорному языку", Юрий Голицинский

Издательство: "Каро"

Юрий Голицинский – автор десятка учебных пособий, которые помогают овладеть английским языком как ученикам средней школы, так и студентам с внушительным объемом уже имеющихся знаний. Данная книга предназначена для людей с уровнем Pre-Intermediate – Intermediate, и решает распространенную проблему – "слышу – понимаю, знаю – пишу, говорить не могу". Самоучитель поможет "разговориться", с легкостью поддерживать беседы на самые распространенные темы: семья, работа, увлечения, путешествия. Он поможет отточить навык быстрого построения вопросительных и утвердительных предложений в уме, чтобы продолжая обучение и заучивая новые слова, вы чувствовали себя комфортно, общаясь на более узкие, специализированные темы.

"Английский для взрослых. English is not Easy", Люси Гутьеррес

Издательство: Vivat

Существует два типа людей: первым удается с легкостью овладеть иностранным языком, вторым – усваивать и запоминать информацию куда сложнее. Для первого типа студентов есть традиционные сборники грамматических правил, для вторых – English is not Easy Люси Гутьеррес. Это самоучитель в иллюстрациях, ярких, забавных, порой провокационных и даже соблазнительных. Такие картинки, а вместе с ними новые слова, грамматические конструкции сами собой "оседают" в памяти, забыть трудно даже при желании.

Самоучитель Люси Гутьеррес вышел в украинском издательстве Vivat, и уже месяц удерживает первую позицию в рейтингах продаж специализированной литературы.

"Изучаем английский читая", Станислав Дугин

Издательство: "Университетская книга"

Как известно, самый эффективный способ изучения любого иностранного языка – погружение в среду. Погрузиться в англоязычную среду, находясь в Украине (да к тому же в условиях карантина), проще всего при помощи чтения. В уникальном пособии Станислава Дугина собрано огромное количество текстов, которые помогут расширить словарный запас и понять, как работают правила английского языка на практике. Для упрощения понимания тексты сопровождаются переводом и транскрипциями отдельных слов, словосочетаний, целых предложений. В дополнение, книга содержит словарь с наиболее часто применяемой носителями лексикой. На изучение книги "от корки до корки" уйдет около месяца – как раз для того, чтобы провести карантин с пользой.

Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП-5 книгах, которые помогут обрести счастье. Кроме того, делились подборкой лучших книг по мотивации и саморазвитию.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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