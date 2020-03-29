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5 новых комедий, которые вы могли пропустить

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Недавно мы рассказывали о захватывающих детективных сериалах, которые держат в напряжении до самого финала. Сегодня предлагаем подборку новых комедий, которые заставят вас от души посмеяться.

Напомним, что до 12 апреля вы можете проголосовать за лучший фильм кинопремии "Золота Дзиґа" в номинации "Премия зрительских симпатий". Среди номинантов: "Давай танцуй", "Встреча одноклассников", "Запрещенный", "Захар Беркут" и др.

5 новых комедий, которые вы могли пропустить Фото: YouTube

Что посмотреть на карантине: 5 новых комедийных сериалов

"Единорог"

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США, 2019

Сюжет: Недавно овдовевший отец с двумя дочерьми и своими друзьями, чтобы снова начать знакомства. Удивительно как для него, так и для его друзей, он становится самым востребованным одиноким парнем из-за его описания как привлекательного рабочего отца.

"Авеню 5"

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США, 2020

Сюжет: действие сериала происходит в недалеком будущем, когда главным направлением туризма стали космические путешествия. Корабль "Авеню 5" корпорации "Галактика Джадда" терпит бедствие во время круиза вокруг Сатурна. Вместо 8 недель тысячам пассажиров придется провести в космосе 3 года. Выясняется, что корабль летит на автопилоте, капитан и команда – нанятые актеры, которые представления не имеют, как вести себя в критической ситуации.

"Киллерши"

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Великобритания, 2020

Сюжет: Джейми и Фрэн работают наемными убийцами, и их карьеры – настоящая череда катастроф, поскольку они скорее представляют опасность для себя, чем для своих потенциальных жертв. В каждой серии горе-киллеры пытаются выследить очередную цель и ликвидировать ее, но миссия стабильно оборачивается досадным промахом. Все, что у женщин есть, – их дружба, и за нее они держатся крепко.

"Черный понедельник"

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США, 2019

Сюжет: 19 октября 1987 года, когда случился самый крупный за всю историю современного мира обвал рынка. В центре внимания этого проекта оказываются люди, работавшие в то время в компаниях, занимавшихся финансами. Они рассказывают о том, что именно привело к краху системы.

"Необычный плейлист Зои"

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США, 2020

Сюжет: Зои Кларк-хитроумный компьютерный программист, прокладывающий себе путь в технологическом мире Сан-Франциско. После неожиданного события она начинает слышать самые сокровенные желания и желания окружающих ее людей через музыку.

Недавно мы писали, что нужно знать о киноленте "Заборонений". Это один из фильмов-номинантов на премию "Золота Дзиґа-2020".

Все подробности в спецтеме Кино дома

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