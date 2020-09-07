5 отличных комедий, которые помогут начать новую неделю в хорошем настроении
Подборка фильмов, которые вдохновят вас на легкую и приятную неделю
Нарисуйте на лице понедельника улыбку, а поможет вам в этом наша подборка легких комедий, после просмотра которых неделя точно пройдет в прекрасном настроении.
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Как часто человек готов пойти на уступки и сыграть в поддавки с тем, кто по воле случая в определенный момент времени сильнее его? Такой урок преподнесла судьба Полу Кру, профессиональному футболисту, который попал в тюрьму за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.
Однажды начальник тюрьмы Хэйзен задумывает организовать матч между заключенными и охранниками. Он предоставляет Полу возможность собрать свою команду, но взамен называет свои условия. Если Пол с его командой сумеют выиграть, Хэйзен поможет уменьшить его тюремный срок. Пол начинает готовить команду к игре, однако ради победы ему придется поступиться собственными принципами. Решится ли на это Пол?
Велика сила желания. Главный герой, адвокат Флетчер Рид обладает двумя яркими талантами: он прекрасный и успешный адвокат и столь же гениальный лжец. Он лжет всем – на работе учит клиентов для выигрыша дела подстраивать правду под свои цели и сам им зачастую в целях дела врет, ну а дома он уже лжет по привычке.
В результате его бросает жена, а сын, задувая свечи на свой день рождения, задумывает желание, чтобы его любимый и обожаемый папочка перестал врать. И желание срабатывает… Флетчер теперь говорит только правду. Вот тут все и начинается…
Блистательный дуэт Адриано Челентано и Орнеллы Мути. Она – принцесса маленького графства Сен-Тулип, семья которой целенаправленно приехала в Рим, дабы удачно выдать ее замуж и поддержать бюджет графства. Он – невозмутимый, грубоватый водитель автобуса, очень привлекательный и барышни сходят по нему с ума, но совершенно бесполезно.
Принцесса Кристина тайком сбегает из резиденции и направляется осматривать город, а водителя автобуса – Барнабу Чиккини, которого играет Адриано Челентано, просит стать для нее гидом. Пока ловелас Барнаба пытается завоевать расположение Кристины, она старается не попасться на глаза сыщикам, которые намерены вернуть беглянку в резиденцию.
Чем может обернуться знакомство в интернете? Раскрепощенная любительница приключений Марион и серьезный, педантичный Бен познакомились в интернете. Обоим уже за тридцать, оба одиноки, живут в Париже. Одним свиданием дело не закончилось. Немного поразмышляв, ребята решились на эксперимент – провести совместный отпуск, а их выбор пал на путешествие дикарем в … Болгарии.
Хочешь узнать истинную сущность человека – проведи с ним отпуск. Незнакомая страна встретила двух французов не очень гостеприимно. А дальше понеслось: частая смена жилья, соседи какие-то проблемные постоянно… В какой-то момент что-то пошло не так или их представление об идеальных каникулах просто не совпадает?
Несмотря на ужасающее название, этот комедийный фильм ужасов побудит вас провести несколько часов за экраном, практически не отрываясь.
Представьте себе апокалипсис, который практически уничтожил Соединенные Штаты и теперь страну населяют лишь безжизненные тела. От населения осталась небольшая группа выживших, которые вынуждены скитаться по всей стране и сражаться с живыми мертвецами.
Главный герой этой на первый взгляд совсем некомедийной истории – испуганный ботаник по имени Коламбус. Он был вынужден сменить компьютерные игры на настоящую войну с зомби и взять в руки дробовик. Постепенно он знакомится с такими же выжившими, и они отправляются в знаменитый парк аттракционов. Смогут ли ребята остаться целыми и невредимыми, и какие приключения их ждут?
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