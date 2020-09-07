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5 отличных комедий, которые помогут начать новую неделю в хорошем настроении

Сегодня, 12:07

Подборка фильмов, которые вдохновят вас на легкую и приятную неделю

Нарисуйте на лице понедельника улыбку, а поможет вам в этом наша подборка легких комедий, после просмотра которых неделя точно пройдет в прекрасном настроении.

Сегодня.Lifestyle рекомендуют 5 отличных комедий, которые вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

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"Все или ничего"

"Все или ничего"
"Все или ничего"
Фото: themoviedb.org

Как часто человек готов пойти на уступки и сыграть в поддавки с тем, кто по воле случая в определенный момент времени сильнее его? Такой урок преподнесла судьба Полу Кру, профессиональному футболисту, который попал в тюрьму за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Однажды начальник тюрьмы Хэйзен задумывает организовать матч между заключенными и охранниками. Он предоставляет Полу возможность собрать свою команду, но взамен называет свои условия. Если Пол с его командой сумеют выиграть, Хэйзен поможет уменьшить его тюремный срок. Пол начинает готовить команду к игре, однако ради победы ему придется поступиться собственными принципами. Решится ли на это Пол?

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"Лжец, лжец"

"Лжец, лжец"
"Лжец, лжец"
Фото: themoviedb.org

Велика сила желания. Главный герой, адвокат Флетчер Рид обладает двумя яркими талантами: он прекрасный и успешный адвокат и столь же гениальный лжец. Он лжет всем – на работе учит клиентов для выигрыша дела подстраивать правду под свои цели и сам им зачастую в целях дела врет, ну а дома он уже лжет по привычке.

В результате его бросает жена, а сын, задувая свечи на свой день рождения, задумывает желание, чтобы его любимый и обожаемый папочка перестал врать. И желание срабатывает… Флетчер теперь говорит только правду. Вот тут все и начинается…

"Безумно влюбленный"

"Безумно влюбленный"
"Безумно влюбленный"
Фото: themoviedb.org

Блистательный дуэт Адриано Челентано и Орнеллы Мути. Она – принцесса маленького графства Сен-Тулип, семья которой целенаправленно приехала в Рим, дабы удачно выдать ее замуж и поддержать бюджет графства. Он – невозмутимый, грубоватый водитель автобуса, очень привлекательный и барышни сходят по нему с ума, но совершенно бесполезно.

Принцесса Кристина тайком сбегает из резиденции и направляется осматривать город, а водителя автобуса – Барнабу Чиккини, которого играет Адриано Челентано, просит стать для нее гидом. Пока ловелас Барнаба пытается завоевать расположение Кристины, она старается не попасться на глаза сыщикам, которые намерены вернуть беглянку в резиденцию.

"Ничего себе каникулы!"

"Ничего себе каникулы!"
"Ничего себе каникулы!"
Фото: themoviedb.org

Чем может обернуться знакомство в интернете? Раскрепощенная любительница приключений Марион и серьезный, педантичный Бен познакомились в интернете. Обоим уже за тридцать, оба одиноки, живут в Париже. Одним свиданием дело не закончилось. Немного поразмышляв, ребята решились на эксперимент – провести совместный отпуск, а их выбор пал на путешествие дикарем в … Болгарии.

Хочешь узнать истинную сущность человека – проведи с ним отпуск. Незнакомая страна встретила двух французов не очень гостеприимно. А дальше понеслось: частая смена жилья, соседи какие-то проблемные постоянно… В какой-то момент что-то пошло не так или их представление об идеальных каникулах просто не совпадает?

"Добро пожаловать в Zомбилэнд"

"Добро пожаловать в Zомбилэнд"
"Добро пожаловать в Zомбилэнд"
Фото: themoviedb.org

Несмотря на ужасающее название, этот комедийный фильм ужасов побудит вас провести несколько часов за экраном, практически не отрываясь.

Представьте себе апокалипсис, который практически уничтожил Соединенные Штаты и теперь страну населяют лишь безжизненные тела. От населения осталась небольшая группа выживших, которые вынуждены скитаться по всей стране и сражаться с живыми мертвецами.

Главный герой этой на первый взгляд совсем некомедийной истории – испуганный ботаник по имени Коламбус. Он был вынужден сменить компьютерные игры на настоящую войну с зомби и взять в руки дробовик. Постепенно он знакомится с такими же выжившими, и они отправляются в знаменитый парк аттракционов. Смогут ли ребята остаться целыми и невредимыми, и какие приключения их ждут?

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