5 отличных мультфильмов, которые захотят посмотреть ваши дети – кино на OLL.TV

Подборка фильмов для семейного досуга

Мультфильмы любимы не только детьми, но и взрослыми. Зачастую их хочется пересматривать снова и снова, погружаясь в волшебный мир сказки, где иногда вроде знакомые нам истории раскрываются с новой для нас стороны. Мы подобрали для вас пять великолепных мультфильмов, которые захотят посмотреть ваши дети и, вполне возможно, вы захотите к ним присоединиться.

Если вы в поиске романтических фильмов, ранее мы рекомендовали 5 американских комедий о любви. Не пропустите также лучшие приключенческие фэнтези, которые окунут вас в сказку.

Что посмотреть дома: детские мультфильмы и комедии

Стюарт Литтл 2

Кадр из фильма "Стюарт Литтл 2" Фото: Imdb.com

В продолжении истории о приключениях мышонка, Стюарт Литтл уже учится в школе, но ему не с кем играть. У его брата Джорджа появился новый друг Уилл. Однако всё меняется, когда при неожиданных обстоятельствах Стюарт знакомится с канарейкой Маргало, которая хранит свой секрет. Оказывается, что Сокол, от которого ее спас мышонок, является ее опекуном, и в обмен на это она крадет для него драгоценности. Маргало умалчивает об этом от Стюарта, крадет кольцо его мамы и загадочно исчезает. Взволнованный исчезновением Маргало Стюарт отправляется со своим другом на поиски Маркало, думая, что ей грозит опасность. Фильм был номинирован на кинопремию BAFTA среди детских фильмов и стал победителем в номинации "лучший анимационный персонаж" общества специалистов по визуальным эффектам.

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Тролли

Кадр из мультфильма "Тролли" Фото: Imdb.com

В центре приключенческого мультипликационного фильма тролли Розочка и Цветан. Маленькие тролли живут в состоянии счастья, радости, веселья. Они любят неординарные причёски и наряды, хулиганят, шалят, занимаются танцами, спортом, поют, танцуют. Словом живут полноценной насыщенной жизнью. Но их беззаботной жизни угрожает раса великанов Бергенов, которые охотятся за троллями. Однажды предводитель великанов Хрящ Старший захватывает друзей Розочки. Чтобы спасти друзей, Розочка объединяет свои усилия с самым мрачным троллем по имени Цветан и отправляется на спасение друзей.

Монстр в Париже

Кадр из мультфильма "Монстр в Париже" Фото: Imdb.com

События музыкальной фэнтезийной комедии переносят нас в Париж начала 20 века. Два главных героя – ловелас Рауль и стеснительный Эмиль развозят продукт своим клиентам. Их следующий заказчик – профессор-химик, в лабораторию которого они тайно проникают и, в силу своего любопытства и досадной неловкости, разбивают содержимое двух колб. Раствор случайно попадает на крошечное насекомое, которое превращается в страшное и противное по внешнему виду чудовище. Ребята обеспокоены происшедшим и хотят вернуть букашке прежний размер. На помощь им приходят две очаровательные девушки – знаменитая певица Люсиль и скромная работница кинотеатра по имени Мод, в которых парни уже давно тайно влюблены. Тем временем Париж перепуган появлением монстра и полиция во главе с комиссаром Мэйнотом начинает охоту на него. Смогут ли Рауль с Эмилем спасти букашку, откроются ли они в своих чувствах неприступным красавицам?

Пушистый шпион

Кадр из фильма "Пушистый шпион" Фото: Imdb.com

Главная героиня – рыжая кошка Марни беззаботно проводит свои дни в доме своей хозяйки, которая её очень любит, балует и исполняет все её прихоти. Но однажды жизнь Марни кардинально меняется. В дом вырываются грабители и Марни отправляют в коробке в другой город. По дороге коробка теряется и Марни оказывается в незнакомой деревенской местности совсем одна лицом к лицу с реальной жизнью. Она находит новых друзей – Пса, Петуха и Осла. Приключения начинаются. Друзьям предстоит найти и обезвредить банду преступников, которые стоят за загадочными ограблениями в городе.

Тайна семьи монстров

Кадр из фильма "Тайна семьи монстров" Фото: Imdb.com

Интересно узнать о себе, что ты не тот, кто есть на самом деле. Так и происходит с мальчиком по имени Лукас. Прямо на школьной вечеринке, посвящённой Хеллоуину, когда собралась почти вся школа, Лукас превращается в монстра. К его удивлению оказывается, что он и вся его семья, включая погибшую маму, оранжевые монстры с когтями и клыками, но с доброй душой. Лукас хочет во всём разобраться и сбегает от отца на остров Кальвера, где живёт его бабушка Карлотта и другие родственники. На острове Лукаса поджидают приключения и опасность – он сталкивается с дядей, настоящим злодеем, который угрожает всей семье своими опасными экспериментами. Путешествие на остров помогает Лукасу обрести необычную семью и понять, что отличаться от других совсем не страшно.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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