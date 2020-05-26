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5 приключенческих боевиков, которые смотрятся на одном дыхании

Фильмы, которые захватывают дух

Приключенческие боевики всегда могут оживить ваш вечер и добавить немного адреналина к привычному проведению времени на диване. Если вы в поиске динамичных и захватывающих фильмов, в нашей новой подборке 5 приключенческих боевиков, которые можно посмотреть легально на платформе oll.tv.

Что посмотреть дома: интересные приключенческие боевики

Разлом Сан-Андреас

США, 2015

"Разлом Сан-Андреас" Фото: Imdb.com

Если вы каким-то образом пропустили этот захватывающий боевик с Дуэйном "Скалой "Джонсоном, мы непременно его рекомендуем к просмотру. По сюжету, пилот Рэймонд Гейнс переживает развод со своей женой после смерти их дочери. Вторая дочь Рэя отправляется на частном самолете в Сан-Франциско, когда становится известно, что в разломе Сан-Андреас начинается тектоническое движение. Калифорнию постигает мощное землетрясение, и Рэй отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою жену и единственную дочь.

007: Координати Скайфолл

США, Великобритания, 2012

"007: Координаты Скайфолл" Фото: Imdb.com

3 апреля должна была состояться премьера фильма "Не время умирать", в котором Дэниел Крейг в последний раз сыграет роль Бонда. Однако из-за пандемии выход фильма перенесен на ноябрь, а пока мы предлагаем пересмотреть один из самых успешных фильмов франшизы. По сюжету Джеймс Бонд получает ранение от своей напарницы во время миссии в Стамбуле. Когда в МИ-6 происходит утечка информации, а в штаб-квартире происходит взрыв, вся надежда снова возлагается на Джеймса Бонда, который еще не представляет масштаб опасности.

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Овердрайв

Франция, США, 2017

Кадр из фильма "Овердрайв" Фото: Imdb.com

Братья Эндрю и Гаррет Фостер – похитители дорогих и роскошных авто. Во время кражи раритетного Bugatti 1937 их ловит местный криминальный авторитет Джакомо Морье. В обмен на их жизни Морье предлагает обокрасть его заклятого врага Макса Клэмпа. Похитить ценную машину Ferrari 1962-го года выпуска.

Затерянный город Z

США, 2017

"Затерянный город Z" Фото: Imdb.com

Сюжет фильма основан на реальной истории британского исследователя, подполковника Перси Фоссета, который семь раз отправлялся в джунгли Амазонии, чтобы отыскать затерянный город. В 1925 году он поехал в экспедицию со своей командой и не вернулся. В своей последней телеграмме жене он сообщил, что если не вернется, то не стоит отправлять спасательную группу на его поиски, иначе их будет ждать та же судьба. Чем закончилась экспедиция Перси Фоссета и что скрывает в себе город Z?

Боги Египта

США, Австралия, 2016

Джерард Батлер в фильме "Боги Египта" Фото: Imdb.com

В процветающем дневнем Египте, которым правят Боги, безжалостный бог тьмы Сет убивает своего брата Осириса и захватывает трон. Сильное царство превратилось в обедненное государство, но однажды простой смертный вор решает избавить жителей царства от злобного правителя и спасти свою возлюбленную, которую Сет отдал в рабство. Смогут ли сравниться силы молодого героя с могуществом божества?

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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