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5 романтических комедий, после просмотра которых захочется влюбиться – кино на OLL.TV

Сегодня, 14:32

Подборка кинолент с удивительной "химией" между героями

В романтических комедиях финал часто предсказуем, но от этого просмотр становится не менее приятным. Из всех жанров кино, это один из самых добрых, светлых и успокоительных. В преддверии выходных, Сегодня.Lifestyle делятся пятью романтическими комедиями, во время просмотра которых вы сможете не только посмеяться, но и прослезиться.

А если вы в поиске увлекательного детектива, не пропустите подборку новых сериалов 2020 года. Также вас могут заитересовать приключенческие фэнтези, которые окунут вас в сказку.

Нотр-Дам

Кадр из фильма "Нотр-Дам"
Кадр из фильма "Нотр-Дам"
Фото: Allocine.fr

Мод Крайон – родилась в Вогезах, но живёт в Париже. Она архитектор, мать двоих детей. Не готовая к переменам Мод терпит на работе деспотичного босса, а дома бессмысленные отношения с бывшим мужем, отцом своих детей, которые Мод никак не может закончить. Однажды она узнаёт, что стала победительницей конкурса на реставрацию собора Нотр-Дам и получает солидный контракт, благодаря которому сможет продвинуться по карьерной лестнице и восстановить достояние Франции. Мод пытается справиться со стрессом и ответственностью за новую работу, неожиданно встречает свою прошлую любовь – журналиста Баккуса Ренара, её чувства к которому не остыли. Никто и не подозревал, что победа в конкурсе обернётся для Мод чередой новых событий и перемен в личной жизни особенно…

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Чего хотят мужчины

Кадр из фильма "Чего хотят мужчины", 2018
Кадр из фильма "Чего хотят мужчины", 2018
Фото: kinonovyjicin.cz

Главный герой чешского фильма – Карел Крал – редактор модного мужского журнала известен своими консервативными взглядами на женщин, меняет любовниц, как перчатки, публично ведёт себя, как сексист, ругается даже с самыми близкими людьми – женой и дочерью-подростком. Однажды Карела Крала из-за скандала в прямом эфире увольняют с работы, на его место приходит красавица и умница Леона и он решает, что все беды от женщин. На его пути появляется загадочная гадалка, которая соглашается избавить его от "тяжкой мужской доли". На следующее утро Карел просыпается в женском теле и ему приходится справляться с массой проблем, свалившихся теперь уже на его хрупкие плечи.

Двое – это слишком

Кадр из фильма Двое – это слишком"
Кадр из фильма Двое – это слишком"
Фото: Imdb.com

Арт Джон влез в огромные долги и способом решения этой проблемы видит свою женитьбу на богатой девушке. Невеста найдена, но появляется другая проблема. У невесты есть родная сестра Лиз, в которую наш герой влюбляется с первого взгляда. Чтобы покорить сердце Лиз, Арт притворяется своим братом-близнецом, но и тут не всё просто, ведь сёстры живут в одном доме…

Книжный клуб

Кадр из фильма "Книжный клуб"
Кадр из фильма "Книжный клуб"
Фото: Imdb.com

Четыре подруги дружат уже более 30 лет. Их объединяет не только дружба, но и любовь к книгам, ради которой они встречаются раз в месяц. Они бы так и дальше собирались, особо не задумываясь о своей личной жизни (кто-то уже овдовел, у кого-то с мужем проблемы) и продолжали бы говорить о жизни, книгах, если бы однажды не решили прочитать нашумевший эротический бестселлер "Пятьдесят оттенков серого", что привело к серьёзному расширению их жизненных горизонтов. Поняли подруги, что жизнь продолжается, и в ней есть место эротике в сочетании с любовью и романтикой. Иными словами "Любви все возрасты покорны".

Джек и Джилл: Любовь на чемоданах

Кадр из фильма "Джек и Джилл: Любовь на чемоданах"
Кадр из фильма "Джек и Джилл: Любовь на чемоданах"
Фото: Imdb.com

26-летняя Хлоя живёт в Париже, работает в прокате DVD-дисков и мечтает о принце. У Хлои скучная жизнь, которая не очень ей нравится. Джеку тридцать лет, он американец, недавно расстался с возлюбленной, но не стал отменять запланированный тур в Париж. С собой в поездку он взял красный чемодан, который дорог ему, как память об отце. К своему великому огорчению Джек потерял чемодан в аэропорту. На самом же деле чемодан Джека из-за путаницы вручили мечтательной Хлое, которая изучив содержимое чемодана придумала себе образ идеального мужчины и влюбилась него. Девушка отправляется на поиски своего суженого…

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Ранее мы рассказали о ТОП-10 самых ожидаемых сериалах июля, которые стоит посмотреть.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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