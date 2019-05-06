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5 серия 8 сезона сериала "Игра престолов" заинтригует фанатов. Смотреть трейлер онлайн

В 5 серии 8 сезона "Игры престолов" нет диалогов, только некоторые действия героев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:42
"Игра престолов" 4 серия 8 сезона
"Игра престолов" 4 серия 8 сезона
Фото: instagram.com/comicbook

5 мая канал HBO выпустил 4 серию 8 сезона сериала "Игра престолов", трейлер которой уже есть в сети. Теперь же канал поделился  поклонниками новым трейлером-тизером 5 серии 8 сезона "Игры престолов". 

В новом ролике нет слов, диалога или действий. Некоторые главные герои сериала, например, Тирион Ланнистер, Серый Червь смотрят вдаль, оставляя фанатов в сильном напряжении. Кстати, Тирион, судя по всему, попал в замок Таргариенов, а вот армия Безупречных штурмует Королевскую Гавань.

На кадрах, в частности, можно увидеть и королеву Серсеею Ланнистер. Также мы видим Эурона со своим флотом. Премьера 5 эпизода "Игры престолов" состоится в 12 мая. Предположительно, продолжительность серии составит 80 минут.

Напомним, ранее мы сделали обзор 3 серии 8 сезона сериала "Игра престолов". Зрители узнали, то же убил Короля Ночи, а кто погиб, сражаясь с армией мертвецов. Кстати, "Игра престолов" может быть занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Первый эпизод восьмого сезона посмотрели 17,4 миллиона человек. Позже стало известно, что эта серия стала самой популярной серией за всю историю телевидения.

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Источник: Сегодня
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