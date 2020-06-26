5 утонченных фильмов для любителей европейского кинематографа – кино на OLL.TV

Подборка кинолент, которыми гордится Европа

Если вам нравятся фильмы с тонким послевкусием, данная подборка европейских кинолент специально для вас. Пять потрясающих фильмов, во время просмотра которых есть о чём поразмыслить, да и после просмотра эти фильмы, как правило, ещё долго сохраняются в памяти. Сегодня.Lifestyle рассказывает о европейских кинолентах, которые можно посмотреть дома онлайн.

Ранее мы делились 5 приключенческими фильмами, которые поднимут ваш боевой дух, а также рекомендовали забавные комедии, которые стоит посмотреть с семьей.

Работа без авторства

Германия, 2018

Кадр из фильма "Работа без авторства" Фото: Imdb.com

Герой фильма в возрасте пяти лет переживает страшное потрясение – теряет свою любимую тётю Элизабет, тайную поклонницу и ценительницу авангардистской живописи и активную противницу Гитлера. Её увозят в сумасшедший дом и впоследствии умерщвляют. Тяга к искусству передалась Курту. После войны он поступает в Художественную академию, где знакомится со студенткой Элли и влюбляется в неё. Курт обнаруживает в себе влечение к творчеству, которое не укладывается в рамки идеологии того времени. Вместе с любимой женой Элли он сбегает из Восточной Германии в Западную, продолжая свои творческие поиски. Одновременно Курт раскрывает тайну отца Элли – доктора Карла Зебанда, который ответственен за гибель его тёти.

Отверженные

Франция, 2019

Кадр из фильма "Отверженные" Фото: Imdb.com

Франция, наши дни, пригород Парижа городок Монфермей. В этом городке, известном тем, что в нём написал свой роман с одноимённым названием "Отверженные" Виктор Гюго, разворачиваются события фильма. Со времён Гюго особо ничего не изменилось, изменились лишь декорации. Бандитские группировки, наркоторговцы, бездомные живут в своём собственно мире по собственным правилам. Столкновения бедных слоёв населения с властями и друг с другом не редки в этой местности. Беспредел начинается, когда местный мальчишка украл львёнка у владельца цыганского цирка. Трое полицейских отправляются на задержание.

Кон-Тики

Германия, Великобритания, 2016

Кадр из фильма "Кон-Тики" Фото: Imdb.com

Фильм – история экспедиции известного путешественника Тура Хейердала, который смог пройти на маленьком шатком плоте из Южной Америки к берегам Полинезии. К этому путешествию Хейердала подтолкнули старинные летописи и рисунки испанских конкистадоров с изображением плотов инков, местные легенды и археологические свидетельства. В 1947 году Хейердал и ещё пять путешественников построили в Перу плот из бальсовых брёвен, вышли в Тихий океан и пересекли его. Фильм покоряет редкой красотой и величием природы, бескрайними просторами, проявлением силы духа человека, борьбой с голодными китами и акулами, бушующими стихиями. Это путешествие навсегда изменит людей, которые решили его совершить.

Тони Эрдманн

Германия, 2016

Кадр из фильма "Тони Эрдманн" Фото: Imdb.com

Фильм – ответ на вопрос о важном для человечества – о взаимоотношениях. Как найти контакт с родителями, если они одиноки и на ваш взгляд совсем выжили из ума? Что делать, чтобы быть услышанными своими повзрослевшими и занятыми активной деловой жизнью детьми? Как наслаждаться жизнью, а не жить по инерции? Главный герой фильма Уинфред, одинокий учитель музыки скучает по своей дочери Инесс, которая уехала в деловую командировку в Румынию. Короткая встреча с дочерью настораживает его – а счастлива ли она в своей настоящей жизни? И он решает навестить её ещё раз. Обладая хорошим чувством юмора, Уинфред решает в этот раз предстать в образе некоего Тони Эрдманна, надев парик и вставив бутафорские зубы. Преследуя Инесс на деловых встречах и переговорах, Тони едва ли не рушит всю её работу.

Квадрат

Швеция, 2017

Кадр из фильма "Квадрат" Фото: Imdb.com

События фильма происходят в толерантной Швеции в наши дни. Куратор музея современного искусства, богатый красавец, душа арт-тусовок, любимец женщин, Кристиан, готовит инсталляцию модной художницы, цель которой напомнить обществу о высоких ценностях человечества: доверии, альтруизме, взаимопомощи. Концепция инсталляции в форме квадрата такова – все, кто находятся внутри квадрата, имеют равные права и обязанности. При загадочных обстоятельствах у Кристиана посреди улицы мошенники крадут его телефон с бумажником, и он принимается за поиски вора. Как далеко Кристиан сможет зайти в своих поисках, насколько лицемерен творческий мир и не прочны заповеди гуманизма. Об этом фильм-сатира, фельетон, который был удостоен "Золотой пальмовой ветви" 70-го Каннского кинофестиваля.

Не пропустите также 5 отличных мультфильмов, которые захотят посмотреть ваши дети.

Все подробности в спецтеме Кино дома

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться