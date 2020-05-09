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5 трогательных фильмов о мамах ко Дню матери

Подборка душевных кинолент ко Дню матери

Дарина Алексеева
Сегодня, 22:22

В фильмах материнство не раз становилось центральной темой. Сентиментальная кинолента или умопомрачительная комедия – отпразднуйте этот День матери с одним из этих забавных фильмов, которые вы можете посмотреть вместе всей семьей и подарить своим мамам незабываемые моменты.

Также не пропустите 5 интересных фильмов, получивших "Оскар".

Эрин Брокович

Биографический фильм рассказывает о жизни красотки Эрин Брокович – дважды разведенной одинокой матери троих детей. Эрин получает работу в качестве помощника по правовым вопросам и заставляет огромную энергокомпанию выплатить компенсации жертвам, которые пострадали от загрязнения водоснабжения города. Главные роли исполнили Джулия Робертс и Альберт Финни.

Несносные леди / День матери

Фильм рассказывает о жизни четырех семей. Сэнди – разведенная мать двух мальчиков, чей бывший муж Генри недавно женился на молодой женщине. Сэнди все еще привыкает к этому, когда встречает Брэдли, бывшего морского пехотинца, в супермаркете. Миранда – успешная автор, которая достигла успеха благодаря драме в личной жизни. Подруга Кристин – Джесси – побуждает девушку разыскать ее родную мать, а сама Джесси переживает проблемы со своими родителями, которые не принимают выбор дочери. Оказывается, что жизни героинь невероятно взаимосвязаны.

Книжный клуб

Четыре женщины посещали ежемесячный книжный клуб в течение 30 лет и стали подругами. Женщины ведут спокойную и тихую жизнь и казалось бы, не намерены менять что-либо. Героини думают, что уже все в жизни узнали и испытали. Однажды им в руки попадает эротический роман, который стал бестселлером. С момента прочтения их жизни кардинально меняются и оказывается, что им еще многое неизвестно.

Очень плохие мамочки

Вероятно, самый забавный фильм ко Дню матери, который показывает, что даже если все вышло из-под контроля – мама всегда найдет выход. Главная героиня этой непристойной комедии – Эми Митчелл, которую играет Мила Кунис – замужняя женщина, живущая в пригороде Чикаго, с двумя детьми. Эми чувствует себя перегруженной работой и бытом, хотя внешне ее жизнь кажется идеальной. В один момент Эми объединяется со своими подругами, чтобы выпустить пар и оторваться.

Оптом дешевле

Классическая семейная комедия "Оптом дешевле" станет отличным фильмом для просмотра в День матери. Фильм рассказывает о родителях, которые многим пожертвовали, чтобы воспитать двенадцать детей. Когда мать, Кейт отправляется на презентацию своей книги в Нью-Йорк, десяток детей остается на попечении Тома, и еще неизвестно что может сотворить орава детей.

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