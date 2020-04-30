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Смотрите на OLL.TV

5 украинских мелодраматических сериалов на майские праздники

Украинские сериалы с захватывающим сюжетом, которые вы могли пропустить

Дарина Алексеева
Сегодня, 18:24

Сегодня.Lifestyle продолжает делиться подборками интересных кинолент и сериалов для просмотра дома. В преддверии майских праздников, предлагаем к просмотру 5 украинских сериалов с увлекательным мелодраматическим сюжетом, которые вы можете посмотреть легально на платформе oll.tv.

Если вы хотите поднять себе настроение, обратите внимание на нашу подборку 7 убойных французских комедий. Также мы делились 10 кинолентами о людях в изоляции.

Что посмотреть дома: лучшие украинские для просмотра на майских

Ни слова о любви

Кадр из сериала "Ни слова о любви"
Кадр из сериала "Ни слова о любви"
Фото: пресс-служба

В центре сюжета мини-сериала – три друга детства. Со школьных лет Миша, Кирилл и Антон мечтали отправиться в кругосветное путешествие, однако жизненные обстоятельства из взрослой жизни устраивают проверку для их дружбы. Теперь Кирилл работает главным редактором глянца, а Антон стал компьютерным гением, правда со множеством вредных привычек. А Миша, окончив мединститут, становится лучшим педиатром города, и однажды встречает милую девушку Соню., которую не спешит знакомить с друзьями детства.

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Кровь Ангела

Кадр из сериала "Кровь Ангела"
Кадр из сериала "Кровь Ангела"
Фото: пресс-служба

Четырехсерийный минисериал рассказывает о Вере, которая похоронив маму начинает работу в качестве горничной в роскошном особняке. Девушке запрещают подниматься на второй этаж, а сам дом полон загадок и странностей. Кроме дворецкого, в доме живут еще повар и конюх, а самих хозяев Вера никогда не видела. Девушке предстоит раскрыть секреты особняка и разгадать тайну верхнего этажа.

Отдай мою мечту

Кадр из сериала "Отдай мою мечту"
Кадр из сериала "Отдай мою мечту"
Фото: Сериалы Украина / Youtube канал

В центре сюжета – молодая девушка Вика, которая мечтает стать успешной модельером. Она отправляется учиться, однако внезапно ее отец умирает, оставив свою семью большие долги. Вика вынуждена бросить учебу и вернуться домой спасать семейное дело. Помощником Вики становится бывший воспитанник Костя, о котором ранее заботился отец героини.

Вопреки судьбе

Кадр из сериала "Вопреки судьбе"
Кадр из сериала "Вопреки судьбе"
Фото: YouTube

Главная героиня Катя – добрая и дружелюбная девушка, которая помогает своим родителям с кондитерской. Катя учится у отца кулинарному искусству и однажды встречает славного парня по имени Сергей. Привычная жизнь неожиданно меняется, когда бгогатая корпорация решает снести микрорайон, где находится кондитерская. На этом беды девушки не заканчиваются – её отца сбивает машина, и он попадает в больницу со множеством травм.

Нужен мужчина

Кадр из сериала "Нужен мужчина"
Кадр из сериала "Нужен мужчина"
Фото: Сериалы Украина / Youtube канал

Жена главного героя – успешного бизнесмена Никиты – изменяет ему. Однажды он встречает Майю, которая мечтает создать семью и родить ребенка. Несмотря на то, что их знакомство началось со скандала, вскоре, именно оно полностью перевернет их жизни.

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