5 вдохновляющих книг об историях успеха и преодолении препятствий на пути к мечте

Актуальные книги, которые можно прочесть в последний месяц лета

Жизнь известных людей, добившихся успеха, всегда привлекает и интригует. Читателям интересно, с какими преградами довелось столкнуться выдающимся личностям, в чём их успех, а также, где кроется провал. Книги – способ пообщаться с успешным человеком, хоть и не напрямую.

Прекрасная возможность осуществить это, благодаря писателю, который взял на себя смелость изучить историю успеха знаменитостей и после поделился ею с нами, читателями. А порой знаменитости пишут мемуары о самих себе, что особенно ценно. Сегодня.Lifestyle делятся подборкой книг о реальных историях успешных личностей, компаний и брендов, путь которых был тернистым, но заканчивается успехом.

"Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная её основателем"

Книга "Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная её основателем" Фото: Сегодня

Мало кто не знает о продукции компании Nike. На сегодня – это известный мировой бренд, а его основатель Фил Найт – один из самых богатых людей в мире, который редко даёт интервью. Книга в увлекательной манере повествует об истории создания бренда.

История компании началась с 50 долларов много лет назад, когда, будучи выпускником бизнес-школы, Фил Найт одолжил у отца именно эту сумму. Он хотел открыть собственную компанию, чтобы импортировать качественную спортивную обувь из Японии. За первый год он заработал восемь тысяч долларов, а на сегодня годовой оборот компании Nike составляет более 30 миллиардов долларов.

"Amazon. От офиса в гараже до $10 млрд годового дохода"

"Amazon. От офиса в гараже до $10 млрд годового дохода" Фото: Сегодня

Всё гениальное просто, а всё полезное для человечества открывается в самых простых условиях. Именно так с помощью компьютера в гараже стартовала история компании, которая в наше время лишь наращивает обороты.

Розничная торговля переживает не самые лучшие времена, так как уверенно развиваются платформы электронной коммерции. Происходит смена бизнес-моделей с офлайн модели на онлайн. Это приводит к реорганизации на рынке ритейла. Всё чаще розничные сети становятся банкротами, но Amazon наоборот начинает процветать. Что ждать ритейлу в новых реалиях? Как приспособиться к ним, обеспечив бизнесу финансовую стабильность?

"Тайна по имени Лагерфельд"

Книга об истории жизни Карла Лагерфельда Фото: Сегодня

Карл Лагерфельд – легендарная личность мира моды, дизайнер, глаза которого всегда были закрыты тёмными солнцезащитными очками. Деспотичная мать и тяжёлое детство, начало работы в индустрии моды и первый показ, трагичная любовь. Он держал свою личную жизнь за семью замками, и только самые близкие люди догадывались о том, что творилось в его душе.

Автор книги Лорен Аллен-Карон провёл собственное расследование истории жизни Карла Лагерфельда, встретился с его близкими людьми. Теперь у читателей есть возможность приоткрыть тайну жизни знаменитого кутюрье.

"Lessons. Мой путь к жизни, которая имеет значение"

"Lessons. Мой путь к жизни, которая имеет значение" Фото: Сегодня

Путь к славе редко бывает лёгким, а личная жизнь зачастую отличается от публичного имиджа. Известная топ-модель и актриса Жизель Бюндхен в своих мемуарах приоткрывает завесу и рассказывает о себе настоящей, о сложностях, с которыми ей пришлось встретиться на своём жизненном пути.

Встреча с модельным агентом в подростковом возрасте и стремительная карьера в мире модельного бизнеса стали большим жизненным испытанием для Жизель. Несомненно, читателя привлекут откровения Жизель о её истории взлётов и падений и о стремлении в достижении идеала.

"Тарантино. От криминального до омерзительного: все грани режиссера"

"Тарантино. От криминального до омерзительного: все грани режиссера" Фото: Сегодня

Едва ли найдётся человек, который при упоминании имени Квентина Тарантино удивлённо вскинет брови, не зная о ком идет речь. Создатель таких культовых лент, как "Криминальное чтиво", "Бешеные псы", "Джанго освобождённый", "Омерзительная восьмёрка", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки" знаком многим.

Книга рассказывает о творческой жизни талантливого режиссёра от его первой короткометражки, снятой на любительскую камеру до "Омерзительной восьмёрки", вышедшей в прокат в 2015 году. Также будет интересно читателям узнать от актёров и съёмочной группы о забавных историях, которые происходили во время съёмок фильмов.

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Все подробности в спецтеме Книжный клуб

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