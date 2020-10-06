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5 замечательных мультфильмов, которые стоит посмотреть с детьми до того, как они вырастут

Взрослые тоже будут смотреть с удовольствием

С наступлением осени просмотр любимых лент на диване становится еще более приятным, а для детей – это немаловажная часть семейного досуга. А хорошие мультфильмы зачастую могут выполнить обе задачи – и развлекательную, и образовательную.

Сегодня.Lifestyle подготовили подборку мультфильмов, доступных к просмотру в любое время онлайн на OLL.TV.

Ранее мы рассказали о лучших приключенческих боевиках, которые вышли за последние несколько лет.

"Мирай из будущего"

Кадр из мультфильма "Мирай из будущего" Фото: themoviedb.org

Мультипликационная притча от ведущего режиссера японской анимации Мамору Хосода, который получил номинацию на "Оскар" в прошлом году.

Маленький мальчик Кун всю жизнь купался в любви и внимании родителей, пока у него не появилась маленькая сестренка. Назвали малышку Мирай, что означает "будущее". И теперь все внимание родителей принадлежит ей. Четырехлетний Кун очень ревнует родителей, пытается конкурровать с сестрой, но неуспешно, и поэтому часто сбегает на задний двор. Однажды он находит там волшебное семейное дерево, рядом с которым начинают происходить настоящие чудеса. Благодаря путешествиям во времени Кун получает шанс посмотреть на своих близких с новой стороны.

"Супер Пес и Турбо Кот"

Кадр из мультфильма "Супер Пес и Турбо Кот" Фото: themoviedb.org

В 1969 году ученый запускает своего пса Бадди в космос. Спустя 50 лет Пес возвращается на Землю и оказывается в мусорном баке. Он решает найти своего хозяина, который пообещал отыскать его после завершения миссии. Но вскоре Бадди понимает, что в городе ненавидят животных. На них охотится жестокий полицейский Пек, а Бадди по воли судьбы спасает Феликс – турбокот-супергерой. Вскоре пес знакомится со смелым кроликом Кэссиди – лидером разношерстной группы животных, который борется за права животных. Вместе они объединяются, чтобы противостоять жестокости.

"Губка Боб в 3D"

"Губка Боб в 3D" Фото: themoviedb.org

В приквеле одного знаменитого мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны" мы снова вернемся в увлекательные приключения знаменитого Спанч Боба. По сюжету, Пират Бургербрад украл тайный рецепт у мистера Крабса. Жители Бикини Боттом лишились любимой еды и просто сошли с ума, разрушив город и обвинив при этом во всех бедах несчастного Губку Боба. В результате ему приходится объединиться с Планктоном, чтобы создать машину времени и вернуться в прошлое, где они смогут записать рецепт. А в это же время Бургербрад, воспользовавшись украденным рецептом, открывает на пляже фастфудный ларек и успешно торгует бургерами.

"ЛЕГО. Мир юрского периода: Легенда острова Нублар"

"ЛЕГО. Мир юрского периода: Легенда острова Нублар" Фото: themoviedb.org

События мультсериала разворачиваются в "Парке юрского периода" на острове Нублар. Дела там идут не лучшим образом: толпы туристов портят парк, животные сбегают, а ремонт так и не удается закончить. К тому же постоянно идет тропический дождь. Поведение руководства не самым выгодным образом сказывается на работе парка. В результате за дело берутся Оуэн Грейди, который исследует поведение животных и помощник директора Клэр Диринг. Вскоре Оуэн и Клэр понимают, что у них есть противник, который хочет найти волшебные сокровища и навсегда уничтожить парк.

"Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек"

"Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек" Фото: themoviedb.org

Проблема голода в мире будоражит умы многих ученых в поиске решения. Одному из них, Флинту Локвуду, удалось решить задачу не в масштабах всей страны, но по крайней мере родной городок теперь сыт. Его гениальное творение сделало соседей поистине счастливыми потому, что еда падает прямо с неба вместо дождя. Представьте себе дождь из фрикаделек, торнадо из спагетти, холм из желе… Но такие осадки могут быть не только вкусными, но и опасными и ученому предстоит остепенить свое гениальное творение.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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