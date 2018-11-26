54-летний Киану Ривз присоединился к "Истории игрушек 4"

Актер озвучит одного из главных персонажей мультфильма

"История игрушек 4". Фото:YouTube

Голливудский актер Киану Ривз, который рассказал о своей новой роли в картине "Сибирь", также присоединился к Тому Хэнксу и компании для озвучки анимации "История игрушек 4". Об этом сообщил актер Тим Аллен, исполнитель роли Базза Лайтера, выступая на шоу Джимми Фэллона.

"У Киану Ривза большая роль. Даже он сам заметил: "Ого, сколько текста, прям как у Базза Лайтера", – отметил актер.

Также Аллен пообещал, что зрителей ждет очень мощный финал франшизы: "Эти парни просто гении. Все очень глубоко, динамично, и сюжет просто прекрасен. Они сумеют вас удивить своими игрушками: и старыми персонажами, которые вернулись, и новыми героями, которые тоже великолепны".

Напомним, что в сети уже появились первые два тизера "Истории игрушек 4". Ролики познакомили публику с такими новыми игрушками, как пластиковая вилка Форки и дуэт Дакки и Банни. Украинский релиз мультфильма запланирован на 20 июня 2019 года.