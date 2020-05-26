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56-летний Джонни Депп может сыграть роль культового режиссера – что известно о новом фильме

Сегодня, 11:46

Кинолента расскажет о поездке Федерико Феллини на "Оскар"

Американский актер, продюсер и режиссер Джонни Депп, который недавно впервые зарегистрировался в Instagram, получил предложение сыграть роль знаменитого итальянского режиссера и сценариста Федерико Феллини.

В последние годы Джонни Депп был в центре внимания из-за скандального развода с его женой, которой грозит три года тюрьмы, но теперь звезда "Пиратов Карибского моря" возвращается в кино.

Джонни Депп на премьере фильма Miramanta
Джонни Депп на премьере фильма Miramanta
Фото: Getty Images

Джонни Деппа рассматривают на главную роль в фильме "Черно-белый Феллини" (Fellini Black and White). Актер сыграет легендарного режиссера Федерико Феллини, который получил пять премий "Оскар". Супругу и музу Федерико Феллини актрису Джульетту Мазину сыграет испанская актриса Пенелопа Крус. Сюжет фильма расскажет реальную историю поездки Феллини в Лос-Анджелес в 1957 году на премию "Оскар". Тогда Федерико Феллини получил первый в своей карьере "Оскар" за фильм "Дороги", но за несколько дней до награждения режиссер пропал и едва не пропустил церемонию.

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Одной из крайних работ Джонни Деппа стала военная драма Minamata, премьера состоялась на Берлинском кинофестивале в этом году.

Судебное разбирательство между Джонни Деппом и его экс-супругой Эмбер Херд началось в 2016 году. Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в применении к ней физической силы и подала иск в суд. Вскоре знаменитый актер подал ответный иск за клевету в его адрес. Вскоре стало известно, что сама Эмбер Херд применяла силу по отношению к экс-супругу. В апреле этого года Джонни Депп в деталях описал, как экс-жена изувечила ему руку.

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