6 великолепных экранизаций знаменитых романов

Фильмы, в основу которых легли многим знакомые произведения

За ритмом динамичной жизни не всегда удается прочитать бестселлер, пусть и рекомендуемый друзьями или входящий в топ самых лучших литературных произведений. На помощь придет экранизация, где за несколько часов кинематограф перенесет вас в мир, описанный на сотнях страниц. А если вы уже читали эти романы, их экранизации помогут по-новому пережить истории, рассказанные авторами.

Предлагаем вам посмотреть шикарные экранизации исторических и современных романов дома онлайн на OLL.TV.

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Дориан Грей

Кадр из фильма "Дориан Грей" Фото: themoviedb.org

Эпоха викторианской Англии. В Лондон приезжает красивый, смотрящий на мир широко открытыми глазами юноша. Респектабельный и харизматичный лорд Генри Уоттон знакомит его со всем, что в городе способно приносить удовольствие. Друг лорда Генри, талантливый художник Бэзил Хэллуорд, решает увековечить потрясающую красоту юноши и пишет его портрет.

Дориан, взглянув на портрет, настолько восхищен результатом, что невольно высказывает свою мысль вслух. Он хочет, чтобы портрет старел вместо него и за это он готов отдать даже свою душу. Его слова оказались пророческими, и с этого дня его портрет стал стареть вместо него, а также забирать на себя все болезни, раны и грехи Дориана.

Том Сойер

Кадр из фильма "Том Сойер" Фото: themoviedb.org

Фильм – экранизация почти всем знакомой еще с подросткового возраста увлекательной повести "Приключения Тома Сойера" Марка Твена. 12-ти летний мальчик по имени Том Сойер живет в небольшом городке Сент-Питерсберг (Санкт-Петербург) в штате Миссури. Его мама умерла, а он находится на попечении у тети Полли.

Однажды непоседа Том знакомится с Гекльберри Финном, сыном пьяницы. Мальчик невоспитан, немыт, всегда голоден, не ходит в школу, курит трубку, но у него очень доброе сердце. С ним не разрешают дружить детям, но Тома этот запрет не останавливает. Когда у тебя есть друг, многое становится не страшным и друзья отправляются в различные авантюрные и порой опасные приключения.

Воспоминания о будущем

Кадр из фильма "Воспоминания о будущем" Фото: themoviedb.org

Молодая Вера Бриттен мечтает стать писательницей и поступает в Оксфордский Соммервиль-колледж. Но начинается Первая мировая война и брата Веры Эдварда, ее жениха Роланда, а также некоторых ее друзей отправляют на фронт. Проявляя свою гражданскую позицию, Вера не хочет оставаться в стороне и в качестве медсестры добровольно отправляется на фронт. Ей приходится ухаживать за ранеными британскими и немецкими военными.

Письма Роланда к Вере наполнены описанием тягот военных событий, и он предлагает Вере пожениться во время следующего отпуска, но на Рождество Вере позвонила мама Роланда и сказала, что он убит. Как дальше сложится жизнь Веры Бриттен, какой след война оставит в судьбе юной писательницы?

Основой фильма стала автобиографическая книга английской писательницы Веры Биттен "Заветы юности". Продолжением этой истории стали мемуары "Заветы дружбы", а затем "Заветы опыта" и незавершенный том "Заветы веры".

Дорогой Джон

Кадр из фильма "Дорогой Джон" Фото: themoviedb.org

Экранизация бестселлера Николаса Спаркса, на счету которого 21 успешный роман.

Летний отпуск молодого солдата Джона Тайри и студентки Саванны Линн, приехавшей на каникулы, завершились приятным для обоих знакомством. Прощаясь, ребята договорились постоянно писать друг другу письма. Так началась их длительная романтическая переписка. Но после трагических событий 11 сентября Джон вместе с отрядом вызвался пойти еще на один срок службы. Он летит к Саванне, получив пару дней выходных, но она приходит в отчаяние, узнав о его решении.

Джон стойко несет службу контрактника, а письма Саванны помогают ему преодолевать все тяготы и лишения военной жизни. Однажды он получает письмо Саванны, в котором она сообщит о важном решении в своей жизни…

Віддана

Кадр из фильма "Віддана" Фото: Скриншот из видео

Фильм снят по мотивам романа Софии Андрухович "Феликс Австрия", который получил признание как в Украине, так и за рубежом. Роман был переведен на немецкий, венгерский, хорватский, чешский и французский языки.

Действие фильма разворачивается спустя 25 лет после того рокового дня, когда пожар унес жизнь любимой жены профессора Ангера. Тогда из огня ему удалось спасти двух девочек: собственную дочь Аделю и дочь прислуги – Стефанию. Девушки остались неразлучны даже после того, как Аделя вышла замуж за талантливого скульптора. Стефа ведет хозяйство в ее доме и увлекается кулинарией. Они до сих пор не понимают, кем являются друг для друга: подругами, сестрами, а может госпожой и прислугой? Любовь и ревность, привязанность и зависть стирают тонкую грань между вымыслом и действительностью.

В экранизации романа Софии Андрухович зрители услышат треки известных украинских артистов: "Човен" группы "Один в каное", и "Вільна" Тины Кароль и Юлии Саниной (автор слов песни Alyona Alyona).

Человек, который смеется

Кадр из фильма "Человек, который смеется" Фото: themoviedb.org

В разгар зимней бури бродячий актер по имени Урсус спас и приютил в своем возке выброшенных на обочину жизни детей: мальчика Гуинплена и девочку Дею. Лицо мальчика было обезображено шрамом, на нем застыла гримаса вечного смеха, а Дея слепа от рождения.

Прошло время, дети выросли. Дея единственная, кто может видеть крастоту Гуинплена за его внешним уродством и влюблена в него самой чистой одухотворенной любовью. Однажды Гуинплена замечает надменная красавица и избалованная жизнью герцогиня Джозиана, которую внешнее уродство Гуинплена не шокирует. Совсем скоро выясняется, что в Гуинплене течет аристократическая кровь. Этот факт открывает для юноши двери к славе и богатству, но отдаляет от двух на самом деле близких и любящих его людей.

Это одна из самых последних на данный момент экранизаций знаменитого романа Виктора Гюго. Фильм 2012 года режиссера Жан-Пьера Амери был представлен во внеконкурсной программе 69-го Венецианского кинофестиваля.

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