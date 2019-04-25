60-летняя Мадонна в пиратской повязке пошалила в новом клипе Medellín

Мадонна выпустила первый за четыре года клип

Мадонна выпустила новый клип Фото: instagram.com/madonna

Американская певица и секс-символ Мадонна, которая выступит на "Евровидении 2019", презентовала новый клип впервые за четыре года. Видео, снятое на композицию Medellín. Это название второго по значимости города Колумбии.

Композиция стала лид-синглом к 14-му студийному альбому Madame X. Стоит отметить, что Medellín записана совместно с 25-летним колумбийским музыкантом Малумом.

В клипе певица и ее напарник изображают страстную любовь, катаются на лошадях и танцуют. Режиссером видео выступила испанка Диана Кунст. Полностью альбом Madame X должен выйти 14 июня 2019 года. В целом пластинка будет включать в себя 15 песен.

Напомним, Мадонна помирилась с Леди Гагой на афтепати премии "Оскар" после 10 лет вражды.

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