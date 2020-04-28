Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"60% украинцев не знают дату аварии на ЧАЭС". О чем рассказывает трейлер документального фильма "Артефакт Чернобыля"

Живя в эпицентре трагедии, режиссер киноленты переосмысливает катастрофу прошлого

Дарина Алексеева
Сегодня, 16:05

На 34-ю годовщину аварии на ЧАЭС, по случаю которой мы ранее поделились интересными фактами о сериале "Чернобыль", представлен трейлер нового украинского фильма "Артефакт Чернобыля". Это новое современное документальное украинском кино о Чернобыле, основанное на недавно рассекреченных архивах КГБ и культурных проектах, которые переосмысливает катастрофу в прошлом украинской нации. 34 года назад Чернобыльская трагедия коснулась каждой украинской семьи и миллионов людей по всей Европе. Какие выводы мы сделали сегодня?

Украинский художник, продюсер и режиссер ленты Валерий Коршунов, который живет сегодня в эпицентре трагедии, переосмысливает катастрофу путем создания прогрессивных арт-проектов, которые впечатляют весь мир.

Во время съемок фильма режиссером и продюсером фильма был создан мурал на ЧАЭС, установлен рекорд Украины с самой большой digital-скульптурой "Чернобыльская Сияние".

Кадр из фильма "Артефакт Чернобыля"
Кадр из фильма "Артефакт Чернобыля"
Фото: пресс-служба

В ходе проекта было проведено и сертифицированное социологическое исследование КМИС, о знании украинцев о Чернобыльской аварии. Его результаты впечатляют:

60% – не знают дату аварии на ЧАЭС;
92% – не знают норм радиации сегодня;
47% – до сих пор верят советским фейкам о Чернобыле.

"Чернобыль – это глобальная Информационная Катастрофа, с которой мы живем сегодня. Чтобы не случилось с нами тогда – достаточно молчать. Время узнать правду и научиться с ней жить. Мы не жертвы – мы герои, которые стали щитом для всей Европы", – говорит автор фильма Валерий Коршунов.

Кадр со съемок фильма "Артефакт Чернобыля"
Кадр со съемок фильма "Артефакт Чернобыля"
Фото: пресс-служба

Пример Чернобыля четко показывает миру, что такое информационная катастрофа и какие жертвы могут повлечь за собой пропаганда, искажение информации и фейковые новости сегодня.

После выхода сериала "Чернобыль", который получил сразу три премии "Эмми", весь мир вновь обратил внимание на масштабную трагедию.

Смотрите также в сюжете о том, как украинский продакшн помог сериалу "Чернобыль" добыть "Золотой глобус":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Чернобыль в огне: во что пожары превратили известные туристические места, фото Как сейчас выглядит Чернобыльская зона: показали впечатляющее видео Туристы массово хлынут в Чернобыль после пандемии COVID-19: в чем дело, рассказала эксперт
кино Чернобыль
Реклама

Новости партнеров

Имена женщин, которые становятся плохими женами
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Салат
Салат "Одуванчик" с кукурузой: пошаговый рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 13:22Fun

28 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 12:22Fun

Радоница-2020: что ни в коем случае нельзя делать 28 апреля

Сегодня, 12:17Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Сегодня, 10:20Fun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

Сегодня, 08:50Fun

Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видео

Вчера, 15:33Travel

Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов

Вчера, 14:03Шоу-бизнес

"Я схожу с ума": Тина Кароль эмоционально прокомментировала пятую победу в Голосі країни

Вчера, 13:07Travel

Без этого не будут пускать в самолет: что ждет авиапассажиров после карантина

Вчера, 10:06Шоу-бизнес

Стала жертвой группового изнасилования: российская телеведущая жестко ответила Тодоренко

Вчера, 09:04Food

Как правильно варить яйца: разные способы

26 апреляСмотрите на OLL.TV

34 года трагедии на ЧАЭС: интересные факты о нашумевшем сериале "Чернобыль"

26 апреляFood

Как приготовить кордон блю по классическому рецепту

26 апреляWellness

Когда начнется вторая волна коронавируса в Украине: ответ эпидемиолога

26 апреляFun

34-я годовщина страшной аварии на Чернобыльской АЭС: как это было

26 апреляFun

26 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 апреляШоу-бизнес

"Я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия": почему в Сети разгорелся скандал с Региной Тодоренко

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Медики нашли способ диагностировать рак по пальцам -...
Медики нашли способ диагностировать рак по пальцам -...
Медики назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Медики назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
5 идей, как носить брошь
5 идей, как носить брошь
Комаровський зробив заяву про антибіотики і коронавірус
Комаровський зробив заяву про антибіотики і коронавірус