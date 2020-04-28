"60% украинцев не знают дату аварии на ЧАЭС". О чем рассказывает трейлер документального фильма "Артефакт Чернобыля"

Живя в эпицентре трагедии, режиссер киноленты переосмысливает катастрофу прошлого

На 34-ю годовщину аварии на ЧАЭС, по случаю которой мы ранее поделились интересными фактами о сериале "Чернобыль", представлен трейлер нового украинского фильма "Артефакт Чернобыля". Это новое современное документальное украинском кино о Чернобыле, основанное на недавно рассекреченных архивах КГБ и культурных проектах, которые переосмысливает катастрофу в прошлом украинской нации. 34 года назад Чернобыльская трагедия коснулась каждой украинской семьи и миллионов людей по всей Европе. Какие выводы мы сделали сегодня?

Украинский художник, продюсер и режиссер ленты Валерий Коршунов, который живет сегодня в эпицентре трагедии, переосмысливает катастрофу путем создания прогрессивных арт-проектов, которые впечатляют весь мир.

Во время съемок фильма режиссером и продюсером фильма был создан мурал на ЧАЭС, установлен рекорд Украины с самой большой digital-скульптурой "Чернобыльская Сияние".

Кадр из фильма "Артефакт Чернобыля" Фото: пресс-служба

В ходе проекта было проведено и сертифицированное социологическое исследование КМИС, о знании украинцев о Чернобыльской аварии. Его результаты впечатляют:

60% – не знают дату аварии на ЧАЭС;

92% – не знают норм радиации сегодня;

47% – до сих пор верят советским фейкам о Чернобыле.

"Чернобыль – это глобальная Информационная Катастрофа, с которой мы живем сегодня. Чтобы не случилось с нами тогда – достаточно молчать. Время узнать правду и научиться с ней жить. Мы не жертвы – мы герои, которые стали щитом для всей Европы", – говорит автор фильма Валерий Коршунов.

Кадр со съемок фильма "Артефакт Чернобыля" Фото: пресс-служба

Пример Чернобыля четко показывает миру, что такое информационная катастрофа и какие жертвы могут повлечь за собой пропаганда, искажение информации и фейковые новости сегодня.

После выхода сериала "Чернобыль", который получил сразу три премии "Эмми", весь мир вновь обратил внимание на масштабную трагедию.

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