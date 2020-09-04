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61-летний актер "Санта-Барбары" покончил жизнь самоубийством

Сегодня, 15:35

Питер Ликасси боролся с хронической депрессией

Скончался американский актер Питер Ликасси, который сыграл в культовом сериале "Санта-Барбара". Питер Ликасси ушел из жизни в возрасте 61 год и согласно сообщению его коллеги и друга Майкла Сигела, актер покончил с собой.

На днях Майкл Сигел сделал официальное заявление на своей странице в Facebook, где сообщил, что Питер Ликасси покончил с собой 27 августа.

"Мой друг, мой брат, мой партнер по комедии Питер Ликасси проиграл битву с депрессией и покончил с собой. Питер много лет боролся с депрессией, предпочитая вести очень скрытную жизнь. В расцвете сил Питер был невероятно талантлив. Веселый, умный, опытный музыкант, замечательный актер и блестящий комик", – написал Майкл Сигел.

Умер актер Питер Ликасси
Умер актер Питер Ликасси
Фото: facebook.com

Питер Ликасси дебютировал в кино в комедии Cheeseball Presents ("Подарки с чизболом"). Затем он сыграл в популярном фильме конца 80-х "Клоуны-убийцы из космоса".

Узнайте в сюжете, как сложилась жизнь других актеров телесериала "Санта Барбара":

Напомним, что в прошлом году умер звезда "Санта-Барбары" Джед Аллан.

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