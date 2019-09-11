63-летний Том Хэнкс сыграет игрушечного астронавта

Компании Paramount и Mattel разрабатывают проект, посвященный майору Мэтту Мэйсону

Том Хэнкс ограбил магазин Фото: Getty Images

Голливудский актер Том Хэнкс, который сыграл в новом байопике, теперь еще исполнит роль игрушечного астронавта.

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Как сообщает Empire, что компании Paramount и Mattel разрабатывают проект, посвященный майору Мэтту Мэйсону, игрушечному астронавту.

На создание этой игрушки компанию Mattel вдохновила большая космическая гонка 1960-х годов между США и СССР. Майор Мэтт Мэйсон – американский астронавт, который работает на Луне вместе с командой людей и инопланетян и борется с различными угрозами.

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Сценарий к фильму пишет Акива Голдсман. Он же продюсирует проект. Кто будет режиссером пока неизвестно. Сроки производства не сообщаются.

Напомним, режиссер Роберт Земекис спродюсирует новый фильм в жанре фантастики BIOS. Главную роль в картине сыграет Том Хэнкс. По сюжету главный герой остается последним человеком на Земле и строит робота, который сможет позаботиться о его любимой собаке после того, как его самого не станет.

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