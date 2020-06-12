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67-летний звезда "Джеймса Бонда" Пирс Броснан сыграет в фантастическом триллере "Молодость"

Сегодня, 17:52

Персонаж Пирса Броснана попробует процедуру возвращения молодости

Знаменитый актер Пирс Броснан сыграет главную роль в научно-фантастическом триллере "Молодость" режиссера Бретта Марти. Фильм станет адаптацией короткометражного фильма, который Бретт Марти снял в 2016 году. Об этом сообщает издание Empire.

Смотрите сюжет о жизни Пирса Броснана:

Действие фильма развернется в будущем, в котором особая программа "Обновление" может переустановить биологические часы человеческого тела, позволяя вернуть молодость. Инженер по рекламным технологиям Джоэл собирается покинуть свою должность и уйти на пенсию. Однако Джоэл слишком ценен для компании и она не хочет с ним расставаться. Тогда она оплачивает ему и его жене процедуру "Обновление", но происходит сбой. Жена Джоэла возвращается в возраст двадцати лет, а сам герой – начинает быстро стареть.

Пирс Броснан снимется в триллере "Молодость"
Пирс Броснан снимется в триллере "Молодость"
Фото: Getty Images

Фильм станет полнометражным режиссерским дебютом для Бретта Марти. Сценарий фильма написал Бретт Морти совместно с Джошем Айзенбергом и Амелией Уиткомб.

Напомним, что выход нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса. Также стало известно, когда возобновится производство фильма "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом.

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