7 потрясающих фильмов, если вы хотите отвлечься от реальности

Подборка чудесных фильмов для уютного вечера

В дни, когда мир становится слишком переполненным событиями и информацией, кино помогает устроить идеальный побег от реальности. В новой подборке Сегодня.Lifestyle 7 фильмов, которые помогут вам вдохновиться и обрести надежду, отвлекая вас от реальности на несколько часов.

Хоть раз в жизни

Кадр из фильма "Хоть раз в жизни" Фото: Imdb.com

Кинолента с Кирой Найтли, Марком Руффало, Адамом Левином, Джеймсом Корденом в главных ролях рассказывает о том, как бывший руководитель успешного лейбла однажды в Нью-Йорке встречает талантливую Гретту – автора песен и певицу. Гретта только что рассталась со своим парнем – успешным музыкантом, и потеряла веру в себя. Разочаровавшиеся в жизни герои объединяются, чтобы записать альбом, но у них нет ни денег, ни музыкантов. Однако они готовы на творческие эксперименты и даже на побег от полиции.

Мачо мэн

Кадр из фильма "Мачо Мэн" Фото: Imdb.com

Главный герой немецкого фильма – Дэниел – не особо популярен среди противоположного пола. Однажды во время поездки в Турцию Дэниел влюбляется в Айлин, родители которой хотят для своей дочери сильного, мужественного и обаятельного мужчину. Дэниелу придется изменить себя и свой стиль жизни, чтобы понравиться родителям Айлин, на которой он хочет жениться.

Любой ценой

Кадр из фильма "Любой ценой" Фото: Imdb.com

Американская драма с Заком Эфроном в главной роли повествует об амбициозном фермере Генри Уиппле, который мечтает вести семейный бизнес со своими сыновями. Однако в их планы это не входит: старший сын отправляется в путешествие по миру, а младший – хочет стать профессиональным гонщиком. Тем временем конкурент Генри Уиппла переманивает его клиентов к себе, и совсем скоро мы видим, что будущее героя разрушают его эгоистичные решения. Но один трагический инцидент в корне меняет жизнь героя.

Хочешь или нет?

"Хочешь или нет?" Фото: Imdb.com

Французская мелодрама с Софи Марсо в главной роли рассказывает о Ламбере, который раскаялся в своем пристрастии к эротике и решил начать новую жизнь. Теперь он мудрый и спокойный семейный консультант, но все кардинально меняется, когда его секретаршей становится привлекательная Жюдит. Рядом с ней Ламбер теряет рассудок, но вскоре обнаруживает, что эти чувства отличаются от всего, что он испытывал ранее. Жюдит пробуждает в нем романтическую и чувствительную натуру.

Право на "лево"

"Право на "лево" Фото: Allocine.fr

Французский киноальманах, созданный 7 режиссерами, предлагает забавный взгляд на мужскую неверность. Женатики Фред и Грег проводят вечера в ночных клубах в поисках любовниц на одну ночь. Во время одной из их поездок Грег задается вопросом о причинах, которые заставляют его каждую ночь обманывать свою жену Стефани, которой он сознательно лжет и она знает об этом. В другой истории ортодонт Эрик влюбляется в свою пациентку и попадает в драку в ночном клубе, после чего он возвращается к своей жене, забыв придумать оправдание ранам. Бернард попадает в больницу из-за "травмы" с любовницей. Лоран застревает на бизнес-семинаре на несколько дней, но все его попытки соблазнить своих коллег-женщин заканчиваются неудачами.

Лучшее во мне

"Лучшее во мне " Фото: Imdb.com

Чередуя сцены отношений героев в далеком 1992 году с их нынешними жизнями порознь, фильм показывает историю любви Доусона и Аманды. Их жизни сложились не так, как они представляли, и спустя годы, они не забыли те чувства их пламенной любви молодости. Им предстоит встретиться вновь на похоронах их близкого человека, который оставил им двоим свое наследство.

Можно только представить

Кадр из фильма "Можно только представить" Фото: Imdb.com

Биографическая драма рассказывает историю жизни солиста известной группы MercyMe и создании самого популярного христианского сингла "I Can Only Imagine" всех времен. Главный герой Барт Миллард с детства угождал своему отцу, который заставлял его заниматься футболом. Вскоре Барт получил травму, после которой был вынужден бросить спорт и его отправили петь в церковный хор. Сложные отношения с отцом заставляли Барта и ненавидеть, и любить его одновременно. Лишь после смерти отца, герой смог переосмыслить эти двузначные чувства, которые он так и никогда не сказал отцу, но выразил в песне "Я только могу представить" ("I Can Only Imagine").

