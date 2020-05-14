7-й кинофестиваль для детей и подростков "Чилдрен Кинофест" пройдет в онлайн-формате: программа фестиваля

Все показы – бесплатные

"Чилдрен Кинофест" – фестиваль, который 7 лет подряд бесплатно знакомит украинских детей как с новейшими европейскими лентами, так и с мировой киноклассикой. В 2020 году он впервые состоится онлайн – с 29 мая по 7 июня на официальном сайте фестиваля.

По традиции в конкурсную программу вошло семь фильмов для зрителей от четырех лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Победителя фестиваля определяет его аудитория – после просмотра картин зрителям предложат оценить свои впечатления.

Кадр из фильма "Фокстер и Макс" Фото: пресс-служба

Украину в конкурсной программе фестиваля представляет фантастическая приключенческая лента "Фокстер & Макс" Анатолия Матешко (производство Pronto film). Главный герой фильма двенадцатилетний школьник Макс находит баллончик с нанокрасками и рисует граффити собаки. Неожиданно рисунок оживает и превращается в пса-наноробота с супервозможностями.

Кадр из роуд-муви "Лос-Бандо" Фото: пресс-служба

Для старшей аудитории "Чилдрен Кинофест" предлагает веселое путешествие на рок-фестиваль в Норвегии с подростками – героями роуд-муви "Лос Бандо". Оно претендовало на получение "Хрустального медведя" за лучший художественный фильм для юношества на Берлинском кинофестивале.

В программе "Чилдрен Кинофеста" покажут два анимационных фильма. Маленьких зрителей ждет "Сипсик – кукла-друг" – экранизация знаменитой серии рассказов, которая стала символом детской литературы Эстонии. "Гол!" – лента, созданная в лучших традициях британской анимации, о маленьком кротенке, который мечтает стать футболистом, а не шахтером, как все его родственники.

"Тим Талер, или Проданный смех" Фото: пресс-служба

Также в программу вошли немецкое фэнтези "Тим Талер, или Проданный смех", австралийский семейный фильм "Мой друг мистер Персиваль" и нидерландско-немецкая драма "Салон красоты Роми".

Кадр из фильма "Салон красоты Роми" Фото: пресс-служба

Специальным событием ко Дню защиты детей (1 июня), организованным фестивалем совместно с Новым каналом, станет онлайн-премьера победителя "Чилдрен Кинофеста" прошлого года – анимационного фэнтези "Украденная принцесса" Олега Маламужа (производство студии Animagrad).

Украинский мультфильм "Украденная принцесса" Фото: пресс-служба

Хитовая украинская лента рассказывает историю дочери киевского князя, похищенной злым колдуном, и странствующего музыканта, который пытается ее спасти. Роли в фильме озвучили Алексей Завгородний, Надя Дорофеева, Сергей Притула, Юрий Горбунов и посол "Чилдрен Кинофеста – 2019" Олег "Фагот" Михайлюта. На сайте фестиваля фильм можно будет посмотреть с 1 по 7 июня включительно.

Ретроспективным показом фестиваля станет подборка фильмов Жоржа Мельеса – одного из основателей мирового кинематографа, первого в истории автора спецэффектов и монтажных фокусов.

Кадр из фильма "Мой друг мистер Персиваль" Фото: пресс-служба

В рамках фестиваля уже в четвертый раз состоится конкурс детских фильмов. По традиции победителей определит жюри украинских кинематографистов: продюсер и директор Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала "Первые ласточки" актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор фильма "Украденная принцесса". Зрителям показа детских короткометражных фильмов также предложат проголосовать онлайн и выбрать победителя в номинации "Приз зрительских симпатий". Авторы лучшего фильма в этой категории получат 10 тысяч гривен. Финалистов объявят 19 мая.

Кадр из мультфильма "Гол!" Фото: пресс-служба

Почетным послом фестиваля в 2020 году стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

VII "Чилдрен Кинофест" состоится онлайн с 29 мая по 7 июня 2020 года в формате онлайн на официальном сайте. Миссия фестиваля – развивать в Украине традицию совместных семейных просмотров кино и привлекать детей к созданию кинофильмов. Все показы – бесплатные, по предварительной регистрации на сайте. Показы конкурсной программы будут продолжаться в течение 7 дней, посмотреть их можно будет в любое удобное время. Фильм-ретроспектива и работы финалистов конкурса детских короткометражных фильмов, которые входят в состав внеконкурсной программы, будут доступны для просмотра как спецсобытия по расписанию – в течение одного дня.

Ранее мы сообщали, что Одесский международный кинофестиваль перенесли на осень 2020 года, и он также пройдет в онлайн-формате.

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