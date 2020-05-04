73-летняя Марина Абрамович написала манифест об отношениях с Улаем Лайсипеном

Несмотря на сложные отношения, Улай и Марина оставались друзьями до конца

Известная сербская художница Марина Абрамович, которую еще называют "бабушкой искусства перформанса", написала трогательную статью о своих отношениях с бывшим мужем Улаем Лайсипеном, который умер 2 марта этого года.

"Улай, мой бывший партнер в любви и искусстве, умер в этом году, и я потеряла дорогого друга. Он был исключительным художником и человеком, которого будет очень не хватать всем, кто знал его и его работу", – написала Марина Абрамович в журнале Artforum.

Марина Абрамович написала манифест об отношениях с Улаем Фото: instagram.com/abramovicinstitute

Улай Лайсипен – немецкий художником-концептуалистом и преформансист, который ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Художница рассказала, что познакомилась с Улаем в день их дня рождения (оба родились 30 ноября) в Амстердаме. С этого дня началось их совместное творчество.

"Нашей встречей было объединение мужской и женской энергии для создания третьего объединенного элемента, который мы назвали "То самое Я"", – написала художница.

Они дали друг другу прозвище "Клей", которое символично описывало состояние их отношения. Марина Абрамович описала их с Улаем путешествие по Европе в старом фургоне с их собакой. Художница отметила, что вспоминая те годы, думает о полной свободе, которая у них была.

"Как бы дико совместимы мы ни были, наши отношения также могут быть чрезвычайно сложными. Тем не менее, каким-то образом нам удалось использовать эту энергию и использовать ее в своей жизни и работе – работе, которой я буду гордиться до тех пор, пока живу", – написала Марина Абрамович.

Марина и Улай расстались в 1988 году, ознаменовав окончание отношений путешествием по Великой китайской стене, где они встретились посредине, чтобы попрощаться. Это место было особенным для них, так как именно там в 1980 году они решили пожениться, но за восемь лет ожидания решения от китайских властей, их отношения стали напряженными и изменились.

"В последующие годы мы часто появлялись в жизни друг друга и оставались друзьями до конца", – написала Марина Абрамович.

Марина и Улай помирились спустя 30 лет в 2017 году на крупнейшей выставке художницы в Музее современного искусства "Луизиана".

В манифесте, написанном во время их с Улаем путешествия по Европе, рассказывается о главных ценностях пары на тот период времени. В манифесте упоминается отсутствие постоянного места жительства, постоянное движение, минование ограничений и отсутствие предсказуемого завершения.

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