77-й Венецианский кинофестиваль. Объявлены победители

Главный приз достался фильму "Земля кочевников"

Сегодня, 12 сентября, состоялась торжественная церемония закрытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля – старейшего киносмотра мира и первого масштабного кинособытия после начала карантина. Объявили победителей кинофестиваля, а также обладателя главной награды – "Золотого льва".

Для того чтобы кинофестиваль состоялся, было построено несколько новых кинотеатров под открытым небом, а в залах во время просмотра соблюдался масочный режим, на входах измеряли температуру и присутствовало ограниченное количество зрителей.

В основной конкурсной программе этого года было представлено 18 фильмов. При этом, восемь из них сняты женщинами-режиссерами, которые боролись за главную статуэтку "Золотого льва" и другие награды. Председателем основного жюри в этом году стала знаменитая актриса Кейт Бланшетт. В отличие от прошлого года, когда было представлено 80 фильмов в общей программе, в этом году показали 60 картин. А в конкурсной программе "Неделя критики" (Settimana Internazionale della Critica) участвовала и украинская картина – драматический фильм о войне "Плохие дороги" Натальи Ворожбит.

Победители Венецианского кинофестиваля 2020

Золотой лев – лучший фильм – "Земля кочевников"

Серебряный лев гран-при жюри – "Новый порядок" режиссера Мишеля Франко

Серебряный лев – лучший режиссер – Киеси Куросава, фильм "Жена шпиона"

Кубок Вольпи, за лучшую женскую роль – Ванесса Кирби в фильме "Фрагменты женщины" режиссера Корнеля Мундруцо

Кубок Вольпи, за лучшую мужскую роль – Франческо Фавино за роль в фильме "Наш отец" режиссера Клаудио Ноче

Лучший сценарий – Чайтанья Тамхане за фильм "Ученик"

Специальный приз жюри – Андрей Кончаловский за фильм "Дорогие товарищи"

Приз имени Марчелло Мастрояни для Лучшего нового актера или актрисы – Рухан Замани за роль в фильме "Солнечные дети" режиссера Маджида Маджиди

Премия имени Луиджи Де Лаурентиса "Золотой лев будущего" за лучший дебютный фильм – Ана Роша де Суза за фильм "Слушай"

Программа "Горизонты" (Horizon Awards):

Лучший фильм – "The Wasteland," Ahmad Bahrami

Лучший режиссер – Lav Diaz, "Lahi, Hayop (Genus Pan)"

Специальный приз жюри – "Listen," Ana Rocha de Sousa

Лучшая актриса – Khansa Batma, "Zanka Contact"

Лучший актер – Yahya Mahayni, "The Man Who Sold His Skin"

Лучший сценарий – "I Predatori," Pietro Castellitto

Лучший короткометражный фильм – "Entre tú y milagros," Mariana Safron

Отметим, что актриса Тильда Суинтон и представительница новой волны гонконгского кино Энн Хуэй в этом году получили почетных "Золотых львов". А лучшие образы звезд на Венецианском кинофестивале мы показали ранее.

Ранее мы рассказывали о 7 самых ожидаемых фильмах Венецианского кинофестиваля, которые точно стоит посмотреть.

Все подробности в спецтеме Венецианский кинофестиваль

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