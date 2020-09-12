77-й Венецианский кинофестиваль. Объявлены победители
Главный приз достался фильму "Земля кочевников"
Сегодня, 12 сентября, состоялась торжественная церемония закрытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля – старейшего киносмотра мира и первого масштабного кинособытия после начала карантина. Объявили победителей кинофестиваля, а также обладателя главной награды – "Золотого льва".
Для того чтобы кинофестиваль состоялся, было построено несколько новых кинотеатров под открытым небом, а в залах во время просмотра соблюдался масочный режим, на входах измеряли температуру и присутствовало ограниченное количество зрителей.
В основной конкурсной программе этого года было представлено 18 фильмов. При этом, восемь из них сняты женщинами-режиссерами, которые боролись за главную статуэтку "Золотого льва" и другие награды. Председателем основного жюри в этом году стала знаменитая актриса Кейт Бланшетт. В отличие от прошлого года, когда было представлено 80 фильмов в общей программе, в этом году показали 60 картин. А в конкурсной программе "Неделя критики" (Settimana Internazionale della Critica) участвовала и украинская картина – драматический фильм о войне "Плохие дороги" Натальи Ворожбит.
Победители Венецианского кинофестиваля 2020
- Золотой лев – лучший фильм – "Земля кочевников"
- Серебряный лев гран-при жюри – "Новый порядок" режиссера Мишеля Франко
- Серебряный лев – лучший режиссер – Киеси Куросава, фильм "Жена шпиона"
- Кубок Вольпи, за лучшую женскую роль – Ванесса Кирби в фильме "Фрагменты женщины" режиссера Корнеля Мундруцо
- Кубок Вольпи, за лучшую мужскую роль – Франческо Фавино за роль в фильме "Наш отец" режиссера Клаудио Ноче
- Лучший сценарий – Чайтанья Тамхане за фильм "Ученик"
- Специальный приз жюри – Андрей Кончаловский за фильм "Дорогие товарищи"
- Приз имени Марчелло Мастрояни для Лучшего нового актера или актрисы – Рухан Замани за роль в фильме "Солнечные дети" режиссера Маджида Маджиди
- Премия имени Луиджи Де Лаурентиса "Золотой лев будущего" за лучший дебютный фильм – Ана Роша де Суза за фильм "Слушай"
Программа "Горизонты" (Horizon Awards):
- Лучший фильм – "The Wasteland," Ahmad Bahrami
- Лучший режиссер – Lav Diaz, "Lahi, Hayop (Genus Pan)"
- Специальный приз жюри – "Listen," Ana Rocha de Sousa
- Лучшая актриса – Khansa Batma, "Zanka Contact"
- Лучший актер – Yahya Mahayni, "The Man Who Sold His Skin"
- Лучший сценарий – "I Predatori," Pietro Castellitto
- Лучший короткометражный фильм – "Entre tú y milagros," Mariana Safron
Отметим, что актриса Тильда Суинтон и представительница новой волны гонконгского кино Энн Хуэй в этом году получили почетных "Золотых львов". А лучшие образы звезд на Венецианском кинофестивале мы показали ранее.
Ранее мы рассказывали о 7 самых ожидаемых фильмах Венецианского кинофестиваля, которые точно стоит посмотреть.
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