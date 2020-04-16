8 лет в эфире! ТОП-5 судьбоносных историй ток-шоу "Говорить Україна"

За это время зритель увидел в эфире более 1700 непредсказуемых историй с невероятным финалом

16 апреля ток-шоу "Говорить Україна", которое выходит на телеканале "Украина" по будням, отпраздновало свое восьмилетие. За это время зритель увидел в эфире более 1700 непредсказуемых историй с невероятным финалом. По такому поводу Сегодня.Lifestyle вспоминают ТОП-5 невероятных историй героев, жизнь которых изменил проект.

1. "Останній лист вчительки з прихованим животом"

Ученики одной из школ ежедневно наблюдали за тем, как живот их учительницы увеличивается прямо на глазах. Потом женщина начала исчезать два раза в неделю. Ученики боялись, что могут потерять учительницу навсегда и обратились в ток-шоу. Специалисты в программе обследовали женщину и поставили диагноз. Женщине понадобилась пересадка почки. В студии огласили сбор средств. После программы на лечение Светлане собрали 450 тысяч гривен. Женщина успешно лечится.

"Говорить Україна" отмечает 8-летие в эфире – смотрите видео:

2. "Іншу покохав – доньці життя зламав"

Счастливая Лилия проснулась утром и услышала от мужа, что он от нее уходит. Лилия оказалась как в страшном сне: одна с двумя детьми на руках – четырехлетний сын и новорожденная дочь. Чтобы прокормить детей, Лиля вынуждена была отдать дочь, которая болеет. Лилия обратилась в ток-шоу "Говорить Україна". В студии объявили сбор средств на лечение девочки. 12 декабря в Харькове успешно прооперировали 3-летнюю Ангелину. Исправили деформацию кости и стопы, установили деталь для удлинения голени и специальным аппаратом зафиксировали стопу. После выхода программы в эфир удалось собрать около 300 тысяч гривен. Это почти вся необходимая сумма (надо было 12 тысяч евро, это по нынешнему курсу 319 297 грн).

Ток-шоу "Говорить Україна" исполняется 8 лет! Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

До программы разница между больной и здоровой ножкой была 8 сантиметров. Благодаря проведенной операции, ножку удалось вытянуть примерно до 5 сантиметров. Все это время после операции девочка лежала, только на днях начала делать первые попытки ходить. Аппарат снимать еще рано. В апреле 2020 года, когда врачи сделают рентген, будет понятно, можно ли освободить ножку. Тогда же установят дату следующей операции по удлинению ножки. Сейчас мама возит Ангелинку на массажи в город Шепетовка в реабилитационный центр для детей-инвалидов. Реабилитация после операции проходит успешно

3. "У зоопарку народилась – в інтернаті опинилась?"

В выпуске помогли обрести людям их родственников, которых они искали больше 30 лет. Теперь они не только общаются, но и планируют на некоторое время снять дом, пожить вместе, чтобы насладиться общением, которого у них не было ранее.

4. "Вагітні жінки у пошуках похованої рідні"

В программе помогли брату и сестре воссоединиться спустя более 40 лет. После участия в программе эта семья существенно увеличилась. Пятеро детей и героиня с мужем ждут, что сестра, которую они встретили благодаря передаче, приедет к ним погостить в Одесскую область.

5. "Поверніть мені маму, яка вбила мого тата"

Александр не помнил родной матери. Ее посадили в тюрьму, когда ему было 11 месяцев. Мама убила отца. Всю жизнь бабушка, которая воспитывала мальчика, говорила ему, что его мама – опасная женщина, а встреча с ней – это смертельная опасность. Он сменил фамилию, адрес проживания. Но в 28 лет решил найти ее и спросить об одном – почему убила отца, почему за эти годы ни разу не приехала? Журналисты проекта нашли маму. Сейчас Саша с ней общается. Познакомил ее с внуками.

"Иногда, во время съемок, взрываюсь, потому что ни одна здоровая психика не выдержит этого ужаса, с которым иногда мы сталкиваемся во время записи программы. Но стараюсь себя брать в руки. Я вообще не представляю, как можно в таком ужасе жить. И еще раз задумываюсь по поводу того, какие мы счастливые и как много нам действительно дается судьбой и Богом, что мы можем видеть, любить, ценить и жить", – делится ведущий ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов.

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на канале "Украина" по будням в 19:50!

Напомним, ранее мы рассказывали, как ток-шоу "Говорить Україна" помогло парню из Швеции найти маму украинку.

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