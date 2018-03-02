8 марта: ТОП лучших фильмов к празднику

Сегодня, 15:32

Предлагаем вам список кинолент, которые можно посмотреть с подругами и в кругу семьи, а также во время приготовления вкусного ужина

Кадр из фильма
Кадр из фильма

Меньше недели осталось до 8 марта и рабочий день в этом году будет выходным. Традиционно к каждому празднику или знаменательному дню мы делам подборку замечательных тематических фильмов. Приход весны и женский день не

стали исключением (исключением стала совершенно не весенняя погода на 1 марта). Предлагаем вам список кинолент, которые можно посмотреть с подругами и в кругу семьи, а также во время приготовления вкусного ужина.

"Джеки"

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Кадр из фильма

Это сильная биографическая драма о супруге президента США Джона Кеннеди – Жаклин. Повествование идет от имени Джеки, которая переживает убийство мужа. В главной роли Натали Портман. Актриса тонко передала грани чувств жены самого популярного президента Америки.

"Дневник Бриджит Джонс"

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Кадр из фильма

Лучше всего пересмотреть все части. Последняя очень уступает, хотя бы потому, что Рене Зелвегер изменила свое лицо до неузнаваемости и потеряла свой шарм. Три фильма о женщине, которая страдает комплексами и отсутствием любимого человека. Жизнь Бриджит меняется с появлением в ней Марка Дарси. Все фильмы о ее борьбе со своими внутренними страхами, любви и ненависти, а в конце – о ее беременности.

"Великий Гетсби"

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Кадр из фильма

Этот фильм также основан на книге. Молодой писатель Ник Каррауэй знакомится в Нью-Йорке с загадочным миллионером Джеем Гэтсби, который известен всему городу грандиозными вечеринками у себя дома. Гетсби открывает душу писателю и тот познает его с иной стороны. Все эти вечеринки, роскошь и паетки только ради одной женщины, ради любви всей его жизни... Кстати, Ди Каприо так и не получил заветный "Оскар" за игру в этом фильме. 

"Приведение"

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Кадр из фильма

Фильм о парне, которого застрелил грабитель. Земная жизнь Сэма (Патрик Суейзи) прервалась, но его душа с этим не согласна и парень становиться приведением. Он расследует собственную смерть и пытается защитить свою жену Молли (Деми Мур) от смертельной опасности.

"Унесенные ветром"

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Кадр из фильма

Немало слез было пролито над книгой, а потом и после просмотра фильма. Любовный роман, что происходит во время американской гражданской войны. Фильму уже 80 лет, но герои Сккарлетт О’Хары и Ретта Батлера любимы до сих пор. Несравненная игра актеров завораживает и относит во времена шляпок, корсетов, каблучков и гражданской войны...

"Улыбка Моны Лизы"

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Кадр из фильма

В 1953 году в Америке идет борьба женщин за свои права, и в это время Кэтрин Энн Уотсон, выпускница Беркли, получает место преподавателя истории искусств в женском колледже Уэллесли. Она пытается бороться с патриархальными взглядами на роль женщины в обществе.

"Все о Еве"

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Кадр из фильма

Чтобы не сломаться под ударами изменчивого шоу-бизнеса, хрупкой девушке необходимы стальные нервы. Ну и некоторая широта взглядов на нравственные устои. В этом месте по-другому не прожить. История нелегкого восхождения Евы Харрингтон на творческий Олимп собрала 14 номинаций на "Оскар", восемь из которых стали успешными. В том числе золотой трофей получила и Энн Бакстер за исполнение главной роли.

"Безумно влюбленный"

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Кадр из фильма

Невозмутимый и грубоватый малый Барнаба Чиккини – герой Челентано. Он избалованный женским вниманием водитель автобуса в Риме. Однажды он случайно встречает принцессу небольшого княжества Сан-Тулип — красавицу Кристину. Он хочет добиться ее любыми способами. 

"Супер Майк"

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Кадр из фильма

Это фильм о настоящей мужской дружбе в мире стриптизеров. Однако, в женский день можно побаловать себя просмотром красивых танцев полуобнаженных мужчин. Главный герой — танцор, который обучает молодого парня, как необходимо вести себя на сцене. Кстати, вышла и вторая часть этого фильма. Там также много юмора, красивых тел и ...стриптиза!

"Железная Леди"

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Кадр из фильма

Биографический фильм о жизни премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. С момента когда она заинтересовалась политикой и до сегодняшнего дня. Фильм повествует о том, как она перенесла все поражения в карьере и как перенесла утрату самого дорогого человека.

Напомним, мы предлагаем идеи, как сделать поделки на 8 марта своими руками на подарок любимым женщинам или просто, чтобы порадовать себя в свободное время.
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Источник:

"Сегодня"

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