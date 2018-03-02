8 марта: ТОП лучших фильмов к празднику

Предлагаем вам список кинолент, которые можно посмотреть с подругами и в кругу семьи, а также во время приготовления вкусного ужина

Меньше недели осталось до 8 марта и рабочий день в этом году будет выходным. Традиционно к каждому празднику или знаменательному дню мы делам подборку замечательных тематических фильмов. Приход весны и женский день не

стали исключением (исключением стала совершенно не весенняя погода на 1 марта). Предлагаем вам список кинолент, которые можно посмотреть с подругами и в кругу семьи, а также во время приготовления вкусного ужина.

"Джеки"

Кадр из фильма

Это сильная биографическая драма о супруге президента США Джона Кеннеди – Жаклин. Повествование идет от имени Джеки, которая переживает убийство мужа. В главной роли Натали Портман. Актриса тонко передала грани чувств жены самого популярного президента Америки.

"Дневник Бриджит Джонс"

Кадр из фильма

Лучше всего пересмотреть все части. Последняя очень уступает, хотя бы потому, что Рене Зелвегер изменила свое лицо до неузнаваемости и потеряла свой шарм. Три фильма о женщине, которая страдает комплексами и отсутствием любимого человека. Жизнь Бриджит меняется с появлением в ней Марка Дарси. Все фильмы о ее борьбе со своими внутренними страхами, любви и ненависти, а в конце – о ее беременности.

"Великий Гетсби"

Кадр из фильма

Этот фильм также основан на книге. Молодой писатель Ник Каррауэй знакомится в Нью-Йорке с загадочным миллионером Джеем Гэтсби, который известен всему городу грандиозными вечеринками у себя дома. Гетсби открывает душу писателю и тот познает его с иной стороны. Все эти вечеринки, роскошь и паетки только ради одной женщины, ради любви всей его жизни... Кстати, Ди Каприо так и не получил заветный "Оскар" за игру в этом фильме.

"Приведение"

Кадр из фильма

Фильм о парне, которого застрелил грабитель. Земная жизнь Сэма (Патрик Суейзи) прервалась, но его душа с этим не согласна и парень становиться приведением. Он расследует собственную смерть и пытается защитить свою жену Молли (Деми Мур) от смертельной опасности.

"Унесенные ветром"

Кадр из фильма

Немало слез было пролито над книгой, а потом и после просмотра фильма. Любовный роман, что происходит во время американской гражданской войны. Фильму уже 80 лет, но герои Сккарлетт О’Хары и Ретта Батлера любимы до сих пор. Несравненная игра актеров завораживает и относит во времена шляпок, корсетов, каблучков и гражданской войны...

"Улыбка Моны Лизы"

Кадр из фильма

В 1953 году в Америке идет борьба женщин за свои права, и в это время Кэтрин Энн Уотсон, выпускница Беркли, получает место преподавателя истории искусств в женском колледже Уэллесли. Она пытается бороться с патриархальными взглядами на роль женщины в обществе.

"Все о Еве"

Кадр из фильма

Чтобы не сломаться под ударами изменчивого шоу-бизнеса, хрупкой девушке необходимы стальные нервы. Ну и некоторая широта взглядов на нравственные устои. В этом месте по-другому не прожить. История нелегкого восхождения Евы Харрингтон на творческий Олимп собрала 14 номинаций на "Оскар", восемь из которых стали успешными. В том числе золотой трофей получила и Энн Бакстер за исполнение главной роли.

"Безумно влюбленный"

Кадр из фильма

Невозмутимый и грубоватый малый Барнаба Чиккини – герой Челентано. Он избалованный женским вниманием водитель автобуса в Риме. Однажды он случайно встречает принцессу небольшого княжества Сан-Тулип — красавицу Кристину. Он хочет добиться ее любыми способами.

"Супер Майк"

Кадр из фильма

Это фильм о настоящей мужской дружбе в мире стриптизеров. Однако, в женский день можно побаловать себя просмотром красивых танцев полуобнаженных мужчин. Главный герой — танцор, который обучает молодого парня, как необходимо вести себя на сцене. Кстати, вышла и вторая часть этого фильма. Там также много юмора, красивых тел и ...стриптиза!

"Железная Леди"

Кадр из фильма

Биографический фильм о жизни премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. С момента когда она заинтересовалась политикой и до сегодняшнего дня. Фильм повествует о том, как она перенесла все поражения в карьере и как перенесла утрату самого дорогого человека.

Напомним, мы предлагаем идеи, как сделать поделки на 8 марта своими руками на подарок любимым женщинам или просто, чтобы порадовать себя в свободное время.