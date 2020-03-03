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8 марта выйдет продолжение украинской мелодрамы "Беглянка"

Новые серии можно будет посмотреть на телеканале "Украина"

Инна Петрова
Сегодня, 14:08

Если вы уже видели фильм "Мої думки тихі", который мы советовали ранее, спешим сообщить о том, что в это воскресенье, 8 марта, телеканал "Украина" покажет новые серии мелодраматического фильма "Беглянка 2". В новых эпизодах зрители узнают, как будут развиваться отношения уже известных им героев, и с какими вызовами им снова придется столкнуться.

Кадр из сериала "Беглянка"
Кадр из сериала "Беглянка"
Фото: телеканал "Украина"

Что покажут в новом сезоне "Беглянки"?

Анна Колесниченко и Максим Горский уже год вместе, но пока не поженились. Анна получает заманчивое предложение: стать главврачом в медицинском центре "Бриз", расположенном на берегу моря. Горский во всем поддерживает ее, но в глубине души считает ее отъезд бегством от него. Теперь у Анны – новые заботы и новые проблемы, а в жизни Горского появляются призраки прошлого: оказывается, смерть его жены не была трагической случайностью.

Тем временем у молодого поколения – свои проблемы и конфликты. Дочь Анны – Лиза встречается с телеоператором Мишей. Сын Ваня не поступает в столичный ВУЗ, у них с Юлей, старшей дочерью Горского, бурные и неровные отношения, и только младшая Вера пытается всех помирить.

Сериал "Беглянка"
Сериал "Беглянка"
Фото: телеканал "Украина"

По словам исполнительницы главной роли, актрисы Анны Миклош, в продолжении фильма будет новая детективная история, но раскрывать ее подробности артистка не спешит.

"Я по-прежнему играю врача, а вот практикующего или нет – это вопрос. В любом случае моя героиня хочет любить и быть любимой, – говорит актриса и признается, что особенно ей запомнились съемки у моря. – Благодаря "Беглянке 2" исполнилась моя мечта – я побывала в Одессе! И не просто побывала, а пожила там несколько дней. Мы даже пытались купаться и загорать в октябре месяце. И это уже далеко не бархатный сезон. На купание смогла решиться только наш режиссер Алина Чеботарева. А мы восторженно наблюдали этот бодрящий процесс и завидовали белой завистью".

Актриса Алиса Лукшина, которая играет дочь Горского – Юлю, отмечает трансформации своей героини, по сравнению с первой частью фильма.

"В продолжении "Беглянки" зрители увидят линию Юли и Вани спустя год: более спокойное, родственное отношение друг к другу, понимание и первое непонимание его мотивов и чувств, ссоры с будущей свекровью и компромиссы. Юля – уже не такая маленькая девочка-анимешница с цветными прядями, у неё совершенно другой стиль", – приоткрывает детали сюжета Алиса Лукшина.

Также в фильме снялись Александр Никитин, Дарья Творонович, Петр Ниневский, Ева Шевченко-Головко и другие актеры. Производством 4-серийного фильма по заказу канала "Украина" занималась компания Star Media. Съемки проходили в Киеве, Киевской области и Одессе.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма "Беглянка 2" в воскресенье, 8 марта, в 16:30 на телеканале "Украина".

Смотрите в сюжете, как появляется сериаломания:

Ранее стала известна дата выхода нового эпизода сериала "Друзья".

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