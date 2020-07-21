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8 впечатляющих фактов о зрелищной видеоработе "Кино" группы "Антитела"

Зрители могут увидеть в клипе жен музыкантов, а во время съемок Тарас Тополя похудел на 5 килограмм

На днях "Антитела" презентовали видеоработу "Кино" в жанре steampunk. Съемки зрелищного клипа прошли в украинской пустыне: была построена многотонная цирковая декорация, а фронтмен Тарас Тополя предстал в совершенно новом образе. Неудивительно, что зрелищный клип "Кино" мгновенно вошел в тренды YouTube и сейчас занимает 22 строчку.

Работа над альбомом началась во время карантина и уже создано шесть песен, часть которых будет презентована ​​в 2020 году. А пока, Сегодня.Lifestyle делятся эксклюзивными фактами о новом музыкальном видео группы "Антитела".

1. Кроме профессиональных актеров, представителей Steampunk сообщества Украины и известных иллюзионистов Magic Five, в видеоработе приняли участие друзья и родные музыкантов группы Антитела. Так, в видео можно заметить, пение автора и друга Максима Сиволапа (ранее его можно было увидеть в финальной сцене "Lego"), жен музыкантов: Мария Лытюга, Марина Жолудь, Галина Соломенная, а также отец Тараса Тополи – Владимир Тополя с женой.

Владимир Тополя с женой Фото: пресс-служба

2. В клипе снялась девушка по имени Iren Fox, она стала победительницей в KyivSteamCon 2019 – ежегодный фестиваль поклонников стимпанка в Украине в категории "Лучший женский образ и костюм". Именно этот костюм, который занял первое место также стал украшением видеоработы.

Iren Fox на съемках клипа "Кино" Фото: пресс-служба

3. Тарас Тополя похудел на 5 кг при съемке в пустыне. Костюм Фокусника, созданный для артиста Марьяной Славянской был красивым, но тяжелым, только украшения на камзоле весили почти 5 килограмм, и не пропускал воздух.

Тарас Тополя и Марьяна Словянская Фото: пресс-служба

4. Всего в клипе было представлено сто костюмов, большинство из них были изготовлены по заказу специально для "Антител". Также, привлечены представители Steampunk сообщества Украины со своими уникальными костюмами. Общий вес костюмов, которые были использованы в видеоработе весили почти 2 тонны. Для создания дополнительных аксессуаров были использованы 30 будильников, 5 кожаных жакетов, 2 кв. м металла.

Костюм Iren Fox Фото: пресс-служба

5. Для реалистичной картинки музыканты группы Антитела были закопаны в полный рост по шею в пески. В таком положении они простояли более 3 часов, и около получаса раскапывались. На Дмитрия Жолудя во время съемки этой сцены напала паническая атака. Потому что у него клаустрофобия.

Кадр со съемочной площадки клипа "Кино" группы "Антитела" Фото: пресс-служба

6. Чтобы установить основную локацию в пустыне нам пришлось использовать технику. Это пожарная полноприводная машина благодаря, которой мы установили мачту нашего основного цирка, а также трактор, который затягивал всю технику и тяжелое оборудование на нашу локацию. От трактора оставались следы в песке, глубокие и очень заметные на камере. После того как трактор завез всю необходимую технику, вся съемочная команда мыла швабрами пустыню, а точнее разравнивали песок для того, чтобы в кадре не было этого заметно.

7. Это первая видеоработа среди украинских артистов, которая снята в стиле Steampunk.

8. О клипе в цифрах: чтобы добраться локации, привезти людей и реквизит были привлечены 24 легковых авто, 2 грузовых авто, съемочная группа выпила более 1000 л воды, видеоработа состоит из 100 сцен.

В поддержку видеоработы и песни "Кино" группа Антитела запустил #kinochallenge в TikTok.

Режиссером видеоклипа "Кино" выступил Сергей Вусик, с поддержкой и советами во всем процессе верных друзей, художников и режиссеров Ростислава Васильева и Алексея Веренчика. Оператор – Антон Шатохин. Продюсирование съемок "Антитела" совершили, как всегда, коллективно. Авторы идеи и подбор актеров — Тарас Тополя и Сергей Вусик. Музыка и аранжировка — Максим Сиволап. Слова — Тарас Тополя.

Напомним, что в начале марта группа "Антитела" выпустила свой первый винил.

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