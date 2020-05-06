85-летняя оскароносная актриса Джуди Денч сияет на обложке нового номера Vogue

Актриса стала самой взрослой знаменитостью, которая когда-либо позировала для глянца

Легендарная американская актриса Джуди Денч, сыгравшая роль главы секретной службы в фильмах о Джеймсе Бонде, позировала для обложки июньского номера Vogue. Обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус" стала самой взрослой звездой, которая когда-либо позировала для известного глянца.

Напомним, что премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса.

85-летняя Джуди Денч на новой обложке Vogue, июнь 2020 Фото: instagram.com/britishvogue

Главный редактор британского Vogue Эдвард Энинфул выразил свой восторг о новой героине номера.

"Я не могу сказать вам, как мне приятно видеть Даму Джуди Денч, неприступную королеву сцены и экрана, снимающуюся в ее первой обложке Vogue в возрасте 85 лет", – написал Эдвард Энинфул в своем Instagram.

Фотосессия Джуди Денч прошла в начале марта, до того, как в Великобритании был введен карантин. На фотографии Джуди Денч позирует в тренчкоте от Dolce & Gabbana в объективе фэшн-фотографа Ника Найта.

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Во время карантина Джуди Денч по телефону дала интервью, в котором рассказала о жизни во время изоляции, своем отношении к пандемии, а также о выходе на пенсию.

"Я уверена, что чувствую себя, как и все остальные, такие беспрецедентные времена довольно трудно постичь. Что хорошо, так это то, что это заставило людей осознать трудности других людей, которые совершенно одиноки. Если поле этого появится много доброты, тогда это будет плюсом", – сказала Джуди Денч, находясь в своем доме в графстве Суррей.

Джуди Денч на обложке Vogue, июнь 2020 Фото: instagram.com/britishvogue

Ранее стало известно, что Бен Аффлек закрутил роман с новой "девушкой Бонда" – Аной Де Армас.

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