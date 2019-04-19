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"Донбасс" стал лучшим фильмом года

За победу в номинации "Лучший фильм" боролись пять фильмов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:22
Фильм "Донбасс"
Фильм "Донбасс"
Фото: YouTube

В пятницу, 19 апреля состоялась церемония вручения наград третьей национальной кинопремии "Золота Дзиґа". Сегодня.Lifestyle ранее делились полным списком номинантов на кинопремию, а также опубликовала список претендентов на победу в номинации "Премия зрительских симпатий". В этом году в номинации "Лучший фильм" победила картина "Донбасс" Сергея Лозницы. 

Фильм состоит из 13 эпизодов, иллюстрирующих панораму жизни на оккупированных территориях Украины. Немецкого журналиста на блокпосту встречают криками "Фашиста поймали!", "зеленые человечки" никак не могут вспомнить название "родного городка, здесь рядом". Где-то празднуют свадьбу, пока на улицах устраивают расправы. Кто-то живет в подвале, спасаясь от обстрелов, а кто-то экспроприирует машины во благо "республики".

Отметим, что в этом году "Золота Дзиґа" включает 19 номинаций. Кроме того, за вклад в развитие украинского кино премию получит Юрий Гармаш. 

Напомним, торжественную церемонию вручения наград кинопремии провели известный украинский тележурналист Олег Панюта и популярная актриса Дарья Трегубова. 

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Донбасс фильм кинопремия номинанты Золота Дзига
Источник: Сегодня
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