A$AP Ferg выступит на Atlas Weekend 2019: лучшие песни рэпера

Рэпер выступит вместо своего скандального брата – A$AP Rocky

ASAP Ferg Фото: instagram.com/asapferg

Как известно, американский рэпер и хедлайнер Atlas Weekend 2019 A$AP Rocky, которого на днях арестовали за драку в Швеции, отменил все свои концерты. Уже известно, кто заменит артиста на Atlas Weekend, это его брат A$AP Ferg. Предлагаем познакомится с творчеством этого музыканта в нашей подборке клипов A$AP Ferg.

Отметим, что исполнитель представляет группу ASAP Mob. В 2013 году вышел его дебютный альбом, который моментально стал популярным. Второй альбом попал на 9 строчку в Billboard 200.

Песни A$AP Ferg:

A$AP Ferg – Shabba ft. A$AP ROCKY

A$AP Ferg – Pups

A$AP Twelvyy – Hop Out

Nghtmre & A$ap Ferg – Redlight

A$AP Ferg – Plain Jane

Напомним, ранее представители Atlas Weekend отмечали, что вели переговоры с представителями артистов, которые могли бы заменить репера.

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