A$AP Rocky и ALT-J: известны первые хедлайнеры фестиваля Atlas Weekend 2020

A$AP Rocky был хедлайнером фестиваля в 2019 году, но не смог выступить

A$AP Rocky выпустил клип "Babushka Boi" Фото: YouTube

Известный американский рэпер A$AP Rocky, который отменил все свои концерты летом из-за ареста, станет первым хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend 2020. Об этом организаторы фестиваля объявили на вечеринке в Fedoriv HUB.

Узнайте подробности фестиваля Atlas Weekend 2019:

Еще одним хедлайнером станет британская инди-рок-группа ALT-J. Отметим, что обладатели премии Mercury Prize 2012 за лучший британский альбом года уже играли сольный концерт в Киеве в 2017 году.

Организаторы обещают больше анонсов уже в ближайшее время и специально для них также будут проходить вечеринки. Традиционно Atlas Weekend проходит несколько дней летом на ВДНХ.

Кроме того, на Atlas Weekend 2020 организаторы вместе с FILM.ua планируют снимать романтическую комедию.

Напомним, что A$AP Rocky был хедлайнером фестиваля Atlas Weekend в 2019 году. Однако он не смогу выступить в Киеве. Его арестовали за драку в Швеции. Артиста на Atlas Weekend заменил его брат A$AP Ferg.

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