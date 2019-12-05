A$AP Rocky и ALT-J: известны первые хедлайнеры фестиваля Atlas Weekend 2020
A$AP Rocky был хедлайнером фестиваля в 2019 году, но не смог выступить
Известный американский рэпер A$AP Rocky, который отменил все свои концерты летом из-за ареста, станет первым хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend 2020. Об этом организаторы фестиваля объявили на вечеринке в Fedoriv HUB.
Узнайте подробности фестиваля Atlas Weekend 2019:
Еще одним хедлайнером станет британская инди-рок-группа ALT-J. Отметим, что обладатели премии Mercury Prize 2012 за лучший британский альбом года уже играли сольный концерт в Киеве в 2017 году.
Организаторы обещают больше анонсов уже в ближайшее время и специально для них также будут проходить вечеринки. Традиционно Atlas Weekend проходит несколько дней летом на ВДНХ.
Кроме того, на Atlas Weekend 2020 организаторы вместе с FILM.ua планируют снимать романтическую комедию.
Напомним, что A$AP Rocky был хедлайнером фестиваля Atlas Weekend в 2019 году. Однако он не смогу выступить в Киеве. Его арестовали за драку в Швеции. Артиста на Atlas Weekend заменил его брат A$AP Ferg.
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