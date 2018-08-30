Появился трейлер фильма от Netflix, который начали снимать еще в 70-х годах

"Другая сторона ветра" покажут на Венецианском фестивале

Кадр из фильма "Другая сторона ветра"

Канал Netflix практически каждый день радует новыми проектами, некоторые из них уже полюбились всему миру. Теперь же был опубликован трейлер драмы "Другая сторона ветра" Орсона Уэллса, автора легендарного фильма "Гражданин Кейн".

Фильм расскажет о стареющем режиссере Джейке Хэннафорде, который возвращается в Голливуд, чтобы снять последний шедевр в своей кинокарьере и это вернет ему былую славу. Постановщик погибает в автокатастрофе в свой 70-й день рождения, а его "прощальная" лента так и остается незавершенной.

Главную роль в драме исполнил Джон Хьюстон, известный по ролям в "Китайском квартале" Романа Поланского и "Казино Рояль" с Урсулой Андресс.

Отметим, что съемки фильма стартовали еще в 1970 году, но Уэллс не смог закончить работу над проектом из-за отсутствия финансирования. После его смерти другие кинематографисты предпринимали попытки закончить картину, а в прошлом году этим проектом занялся Netflix.

Мировая премьера "Другой стороны ветра" состоится 31 августа на Венецианском кинофестивале, торжественное открытие которого уже прошло на острове Лидо, а на стриминговом сервисе фильм выйдет 2 ноября.

Напомним, стриминговый канал Netflix опубликовал первый трейлер исторического фильма "Король вне закона" (Outlaw King) от режиссера "Любой ценой" (Hell or High Water) Дэвида Маккензи.