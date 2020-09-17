Ада Роговцева: "Я могла стать журналисткой"

Актриса уверена, что у профессий актрисы и журналистки много похожего

Знаменитая актриса театра и кино Ада Роговцева, которая сыграла в предстоящем сериале "Сага" телеканала "Украина", рассказала, что могла выбрать профессию журналиста. Актриса в свое время приняла судьбоносное решение, касающееся своей профессии.

Ада Роговцева Фото: пресс-служба

"Я могла стать журналисткой. В университете на факультет журналистики экзамены принимали позже, чем в театральном. И мои подруги сказали: "Попробуй. Не получится – пойдешь в свой университет". И я зацепилась. Но у профессий актрисы и журналиста очень много общего. Это работа над тем, что такое – человеческая природа, как я воспринимаю мир и людей. И как я хочу, чтобы человек был прекрасен, и счастлив. Чтобы человек избрал верный путь. Есть такая человеческая мудрость, если ты в молодости выбрал то, что тебе нравится, ты никогда в жизни не будешь работать. Вот это видимо так оно и есть. Потому что профессия иногда спасает", – рассказала актриса Ада Роговцева, сыгравшая роль Богданы в сериале "Сага".

Отметим, что в съемках 12-серийной истории "Сага" приняли участие около 300 актеров. Производством картины при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины по заказу канала "Украина" занималась кинокомпания "Три-Я-Да Продакшн".

В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи – сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна от мировых воин и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль – Казаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Премьера сериала "Сага" состоится 5 октября в 21:00 на телеканале "Украина".

Напомним, что Ада Роговцева получила почетную награду кинопремии "Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кино.

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