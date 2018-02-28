Концерт Фабиан, Вайкуле, театры и история публичных домов: куда пойти в Киеве в марте

Март обещает нам множество интересных мероприятий, концертов и выставок. Мы предлагаем небольшую подборку

Календарная весна уже стучится в наши двери, хотя прогноз синоптиков обещает еще холодную, морозную и снежную погоду. Холода – это еще не повод впадать в ханду, грустить и сидеть дома. Март обещает нам множество интересных мероприятий, концертов и выставок. Мы предлагаем небольшую подборку, куда можно пойти в марте, что посмотреть и как отдохнуть.

Открытая встреча "Как побороть основные демотиваторы в обучении ребенка"

1 марта в Киеве пройдет открытая встреча "Топ-10 демотиваторов в обучении ребенка и как их преодолеть". Лекции опытных педагогов и психологов дадут ответы на вопросы, которые больше всего волнуют родителей школьников.

Во время мероприятия будут обсуждаться такие темы:

Почему дети с воодушевлением идут "первый раз в первый класс", но уже через несколько месяцев теряют всякий интерес к учебе?

Что делать, чтобы уроки не были скучными и не надоедали?

Как помочь ребенку найти себя и свое призвание?

Как научить ребенка концентрироваться на задачах?

Секрет успеха: как научить детей учиться в течение всей жизни?

Как помочь ребенку не бояться совершать ошибки и учиться на них?

Как ученикам младших классов правильно выражать свои потребности и уважать границы другой личности?

Место проведения – альтернативная школа полного дня DEC life school.

Благотворительный ужин в ресторане BEEF

Шеф ресторана BEEF Алексей Шеменков 1 марта открывает новый сезон самыми большими стейками, а лучший в Европе филетировщик рыбы Arie Kuijt эффектно разделает огромного мальдивского тунца.

Шесть смен блюд, большое мясо, большая рыба, большое вино и большой званый ужин с живой музыкой. А выручка от ужина отправится в центр "Дача". За 8 лет своего существования "Дача" бесплатно приняла 1000 детей со всей Украины и подарила им шанс на счастливые детские воспоминания.

Концерт Лары Фабиан

Лара Фабиан. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Франкоязычная звезда Европы Лара Фабиан презентует украинским слушателям свой 13-й альбом Camouflage. На концерте можно будет не только послушать новые композиции, исполненные эталонным лирическим сопрано, но и насладиться инновационными визуальными эффектами. Концерт пройдет 2-3 марта в дворце "Украина".

"Дискотека 90-х"

Легенды зарубежной поп-музыки — Ace of Base, Haddaway, Snap! и Mr. President — предлагают украинским меломанам окунуться в атмосферу 90-х. Посетителей фестиваля ожидают проверенные временем хиты, спецэффекты и зажигательное хореографическое шоу. Шоу пройдет 2 марта в Дворце спорта.

Концерт Лаймы Вайкуле

Культовая латвийская певица возвращается в Украину с новым шоу "Быть счастливой". В концертной программе артистка, известная яркой внешностью и эпатажными образами, исполнит хиты 80—90-х годов, а также песни из репертуара последних лет. Шоу пройдет во Дворце "Украина" 5 марта.

Выступление группы Ricchi e Poveri

Легендарная итальянская поп-группа, звезды фестиваля в Сан-Ремо Ricchi e Poveri, вот уже 50 лет радует своих поклонников по всему миру. В 2016 году трио покинул Франко Гатти, однако артисты продолжают гастролировать и в этот раз представят бессмертные шлягеры украинской публике. 6 марта группа даст концерт в Киеве.

Выступление немецкого диджея Фрица Калькбреннера

Фото: Afisha.bigmir)net

Немецкий музыкальный продюсер и диджей Фриц Калькбреннер приедет в Киев 30 марта в рамках серии вечеринок "Portraits". Выступление пройдет в клубе CHI. Стоит отметить, что сегодня диджей сочетает хаус, соул и хип-хоп и готовится представить в Киеве свой альбом "Grand Départ".

Черный Квадрат. Sexуальное чтиво

Фото: www.v-ticket.com.ua

Театр "Черный квадрат" и FREEDOM Event Hall, взяв лучшее от театра и ресторана, создали современный неклассический театр, где на сцене актеры, а в освещенном свечами зале зрители на уютных диванах.

Впервые в Украине зрителям предлагается аналог Бродвейских легендарных импровизационных шоу. История этого жанра насчитывает более 50-ти лет.

Концерт ALEKSEEV

Фото: karabas.com

2 марта в клубе "Форсаж" с клубным концертом выступит обладатель больше 15-ти знаковых музыкальных наград СНГ – ALEKSEEV. Первый сингл артиста "Пьяное солнце" – первая русскоязычная песня, попавшая в "Тор-100" мирового чарта Shazam по итогам недели.

Публичные дома Киева

На экскурсии, во время прогулки по таким давно знакомым каждому улочкам, вы узнаете город с совершенно другой, непривычной стороны. Вы узнаете, где в 19 ст. была улица красных фонарей, что такое "киевская Яма", в каких домах работали лучшие бордели позапрошлого века, чьи крыши скрывали под собой крупные притоны, и какие места пользовались наибольшей популярностью для свиданий и уединения.

Балет Сухишвили

100 танцоров и 2500 костюмов. Удивительный оркестр и уникальные инструменты. Они влияют на мировую моду, о них снимают фильмы и пишут книги. Их танец бросает вызов законам гравитации! Этот праздник вы запомните навсегда.

Напомним, создатель Kartata Potata Studiо, актриса, окончившая курс Энтони Хопкинса, Даша Малахова порадует своих поклонников игрой в "непристойной повести". Именно так звучит второе название пьесы по произведению Александра Куприна "Яма" украинско-словацкого режиссера Валентина Козьменко-Делинде – "Вера, Надежда, Любовь… /ЯМА/".