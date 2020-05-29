Афиша мероприятий на День Киева 2020: как провести 30-31 мая

В 2020 году День Киева отметят 31 мая

День Киева в 2020 году киевляне отпразднуют непривычным образом – в онлайн-формате. Традиционно, в последнее воскресенье мая украинская столица празднует свой день рождения. В 2020 году Киеву исполняется 1538 лет со дня основания. Как пройдет празднование Дня Киева и как провести выходные – рассказывает Сегодня.Lifestyle.

День Киева 2020: афиша мероприятий Фото: Getty Images

Несмотря на смягчение ограничений, власть решила отказаться от любых массовых мероприятий в День Киева. Однако альтернативой масштабному празднованию с парадами и регатой станут онлайн-мероприятия.

Пробег под каштанами онлайн

В этом году ежегодный "Пробег под каштанами" пройдет онлайн и каждый может посмотреть трансляцию на официальном сайте благотворительного мероприятия. Также киевлян ждет праздничная телевикторина и радиоконцерты групп [О], On I Ona, ADAM, "Нумер 482", Green Grey.

7-й Фестиваль кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест

С 29 мая по 7 июня пройдет ежегодный международный фестиваль Чилдрен Кинофест. В рамках фестиваля будет показана как мировая киноклассика, так и новые европейские кино-новинки. По традиции, в конкурсную программу вошло семь фильмов для зрителей от 4 лет. Победителя фестиваля определит его аудитория – после просмотра фильмов зрителям предложат оценить свои впечатления.

Уже 29 мая в 19:00 состоится церемония открытия, которая пройдет онлайн на официальной странице кинофестиваля. Фильм-открытие кинофестиваля – австралийская семейная лента "Мой друг мистер Персиваль". Так что это отличный повод начать праздничные выходные со всей семьей. Кроме того, в программе есть киноленты, которые понравятся не только детям, но и взрослым.

Начало сезона работы киевских фонтанов

В День Киева 31 мая снова начнут работать музыкальные фонтаны, а также фонтаны с подсветкой. Вы можете насладиться красотой фонтанов со всей семьей на Майдане Независимости, фонтаном на улице Большой Васильковской, комплексом фонтанов в акватории Русановского канала, фонтаном Водяной шар и Основателей Киева на улице Крещатик.

День Киева 2020 Фото: Сегодня

Интерактивная выставкаUkraine WOW в виртуальном формате

Выставка Ukraine WOW стала настолько популярной, что проект решили сделать доступным в формате онлайн-тура. За несколько месяцев работы живой выставки ее посетило более 330 тысяч зрителей. Организаторы воссоздали экспозицию выставки в формате 3D и теперь она доступна на официальном проекта.

Концерт Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого

30 и 31 мая в 20:00 специально ко Дню Киева состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого с участием Квартета "Impressio" и Анны Зарецкой и Хора мальчиков и юношей капеллы.

Напомним, что впервые День Киева отпраздновали в конце мая 1982 года. Торжество было приурочено к празднованию 1500-летия Киева. Однако в последующие несколько лет День Киева не отмечали. Вскоре работник радио Вячеслав Лашук предложил идею празднования секретарю райкома Подольского района. Точная дата не была выбрана, но было решено устроить празднование в конце мая, когда Киев наполнен красочными цветами каштанов и теплых лучей солнца.

За время карантина киевляне соскучились не только по масштабным праздникам, но и посещением кинотеатров. Ранее мы рассказали, когда может состояться открытие кинотеатров в Киеве.

Также мы сообщали, что на "Арт-заводе Платформа" открывается автокинотеатр под открытым небом.

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