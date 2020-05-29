Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Афиша мероприятий на День Киева 2020: как провести 30-31 мая

Сегодня, 17:20

В 2020 году День Киева отметят 31 мая

День Киева в 2020 году киевляне отпразднуют непривычным образом – в онлайн-формате. Традиционно, в последнее воскресенье мая украинская столица празднует свой день рождения. В 2020 году Киеву исполняется 1538 лет со дня основания. Как пройдет празднование Дня Киева и как провести выходные – рассказывает Сегодня.Lifestyle.

День Киева 2020: афиша мероприятий
День Киева 2020: афиша мероприятий
Фото: Getty Images

Несмотря на смягчение ограничений, власть решила отказаться от любых массовых мероприятий в День Киева. Однако альтернативой масштабному празднованию с парадами и регатой станут онлайн-мероприятия.

Пробег под каштанами онлайн

В этом году ежегодный "Пробег под каштанами" пройдет онлайн и каждый может посмотреть трансляцию на официальном сайте благотворительного мероприятия. Также киевлян ждет праздничная телевикторина и радиоконцерты групп [О], On I Ona, ADAM, "Нумер 482", Green Grey.

7-й Фестиваль кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест

С 29 мая по 7 июня пройдет ежегодный международный фестиваль Чилдрен Кинофест. В рамках фестиваля будет показана как мировая киноклассика, так и новые европейские кино-новинки. По традиции, в конкурсную программу вошло семь фильмов для зрителей от 4 лет. Победителя фестиваля определит его аудитория – после просмотра фильмов зрителям предложат оценить свои впечатления.

Читайте также:
7-й кинофестиваль для детей и подростков "Чилдрен Кинофест" пройдет в онлайн-формате: программа фестиваля

Уже 29 мая в 19:00 состоится церемония открытия, которая пройдет онлайн на официальной странице кинофестиваля. Фильм-открытие кинофестиваля – австралийская семейная лента "Мой друг мистер Персиваль". Так что это отличный повод начать праздничные выходные со всей семьей. Кроме того, в программе есть киноленты, которые понравятся не только детям, но и взрослым.

Начало сезона работы киевских фонтанов

В День Киева 31 мая снова начнут работать музыкальные фонтаны, а также фонтаны с подсветкой. Вы можете насладиться красотой фонтанов со всей семьей на Майдане Независимости, фонтаном на улице Большой Васильковской, комплексом фонтанов в акватории Русановского канала, фонтаном Водяной шар и Основателей Киева на улице Крещатик.

День Киева 2020
День Киева 2020
Фото: Сегодня

Интерактивная выставкаUkraine WOW в виртуальном формате

Выставка Ukraine WOW стала настолько популярной, что проект решили сделать доступным в формате онлайн-тура. За несколько месяцев работы живой выставки ее посетило более 330 тысяч зрителей. Организаторы воссоздали экспозицию выставки в формате 3D и теперь она доступна на официальном проекта.

Концерт Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого

30 и 31 мая в 20:00 специально ко Дню Киева состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого с участием Квартета "Impressio" и Анны Зарецкой и Хора мальчиков и юношей капеллы.

Напомним, что впервые День Киева отпраздновали в конце мая 1982 года. Торжество было приурочено к празднованию 1500-летия Киева. Однако в последующие несколько лет День Киева не отмечали. Вскоре работник радио Вячеслав Лашук предложил идею празднования секретарю райкома Подольского района. Точная дата не была выбрана, но было решено устроить празднование в конце мая, когда Киев наполнен красочными цветами каштанов и теплых лучей солнца.

За время карантина киевляне соскучились не только по масштабным праздникам, но и посещением кинотеатров. Ранее мы рассказали, когда может состояться открытие кинотеатров в Киеве.

Также мы сообщали, что на "Арт-заводе Платформа" открывается автокинотеатр под открытым небом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Последний звонок-2020: красивые поздравления и открытки БЕZ ОБМЕЖЕНЬ отправятся в необычный автотур по Украине: в каких городах выступит группа
Киев концерт праздники фонтаны мероприятия Чилдрен Кинофест День Киева 2020
Реклама

Новости партнеров

Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Полякова ошарашила результатами тренировок во время карантина
Полякова ошарашила результатами тренировок во время карантина
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт

Популярные статьи

Вчера, 17:07Travel

Куда поехать в Карпаты: интересные курорты для отдыха

Вчера, 14:09Fun

28 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 12:38Fun

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Вчера, 11:14Events

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:31Шоу-бизнес

Кайли Миноуг – 52: драматическая история жизни австралийской певицы

Вчера, 10:28Fun

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

Вчера, 08:08Техно

Xiaomi наводнила рынок телевизорами-гигантами по смешной цене

Вчера, 08:03Шоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

Вчера, 05:30Events

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

27 маяFun

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

27 маяСтиль

Дождь стилю не помеха: как выглядеть модно в плохую погоду

27 маяАфиша

Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства

27 маяFun

27 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 маяШоу-бизнес

Известной украинской певице сделали операцию: фото из больницы

27 маяFun

"Я все знаю": жених разыграл невесту и случайно узнал, что у нее есть любовник

27 маяFun

Это не женщина: разгадан секрет известной статуи Девы Марии, фото

Новости партнеров

У звезды фильма
У звезды фильма "Москва слезам не верит" от коронавируса умер муж
Тренды в украшениях 2020: то, что украсит твою шею этим летом
Тренды в украшениях 2020: то, что украсит твою шею этим летом
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Новая жизнь разочаровала? Меган Маркл угрожает принцу Гарри
Новая жизнь разочаровала? Меган Маркл угрожает принцу Гарри
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Зіркові жінки, яких позбавили батьківських прав: Седокова, Спірс
Зіркові жінки, яких позбавили батьківських прав: Седокова, Спірс

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять