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"Агенты справедливости" встретились со своими поклонниками: фото

Фанаты из разных уголков Украины приехали лично познакомиться с любимыми актерами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:39
"Агенты справедливости" встретились с фанатами
"Агенты справедливости" встретились с фанатами
Фото: телеканал "Украина"

18 октября состоялась встреча актеров сериала "Агенты справедливости" с поклонниками. Фанаты из разных уголков Украины приехали в Киев, чтобы лично познакомиться с любимыми звездами.

В коротком сюжете узнайте, какие сериалы популярны среди украинцев:

В начале встречи творческая команда сериала презентовала новый сезон детективных историй, который стартует на телеканале "Украина" с 28 октября. Актеры Алексей Зорин, Лариса Пономаренко, Евгений Капорин и Михаил Романов рассказали, что ждет зрителя в новых сериях "Агентов справедливости", и какие перевоплощения и приключения случатся с героями сериала.

Встреча проходила в непринужденной атмосфере. Восторженные фанаты охотно задавали вопросы, рассказывали о своих ожиданиях от восьмого сезона и зачитывали любимые цитаты из сериала.

"Агенты справедливости": фан-встреча
"Агенты справедливости": фан-встреча
Фото: телеканал "Украина"

После общения актеры устроили автограф-сессию. Каждый участник встречи мог сфотографироваться и пообщаться с любимым героем детективных историй. А в завершение события преданные поклонники получили приятные подарки: чашки и футболки.

"Агенты справедливости": фан-встреча
"Агенты справедливости": фан-встреча
Фото: телеканал "Украина"

Сериал "Агенты справедливости" – это независимое расследование реальных преступлений, каждая серия проекта – отдельная детективная история. Производством проекта занимается продакшн-компания "ТелеПро". Проект с успехом выходит на канале "Украина" с 2016 года.

Смотрите новый сезон детективных историй "Агенты справедливости" с 28 октября на телеканале "Украина"

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