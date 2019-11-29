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Агнешка Холланд о Голодоморе и фильме "Цена правды": "Люди верили, что это необходимая жертва ради великой цели"

Польский режиссер лично представила фильм "Цена правды" в Киеве

Агнешка Холланд Фото: пресс-служба

Украинский прокат вышел исторический триллер "Цена правды". Польский режиссер картины Агнешка Холланд лично представила фильм в Киеве. Картина рассказывает о британском журналисте Гарете Джонсе, который первым рассказал миру о Голодоморе в Украине в 32-33 годах. Агнешка Холланд рассказала в интервью Сегодня о том, почему в фильме есть конфликтные персонажи и кого она считает современным Гаретом Джонсом.

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Разговор длился не более 15 минут, Агнешка Холланд была просто нарасхват.

Почему в фильме "Цена правды" Вы сделали акцент именно на голод в Украине? Ведь Гарет Джонс вспоминал о голоде и в России.

Гарет Джонс путешествовал по Украине. Он стремился поехать именно в Украину. Плюс, его мама когда-то преподавала английский язык в Донецке (тогда Юзовка, потом Сталино).

Хоть он и отмечал, что голод был на других территориях, в Украине голод имел наиболее абсурдную природу. В других регионах можно было объяснить, что голод случился по каким-то природным причинам. А в Украине, которая знаменита своими плодородными черноземами, было абсолютно очевидно, что голод искусственно создан.

Агнешка Холланд Фото: пресс-служба

Вы снимали много исторических фильмов. "Цена правды" тоже входит в их число. В этих картинах Вы не показываете механизмы самой истории, как таковой, но показываете то, как живет конкретный человек, конкретный персонаж на фоне событий, которые происходят. В фильме "Цена правды" вы также показываете историю Гарета Джонса в масштабе трагедии. То же время, много кадров Вы выделили именно в Москве, в Британии, этой истории, этому промежутку времени, этим закулисным играм. Почему?

Дело в том, что Холокост –в моей истории имел такой, более персональный характер. В фильмах я говорила о судьбе определенных жертв этого явления. А в картине о Гарете Джонсе мы решили немного шире дать контекст. Потому, что историческая механика Холокоста известна, хорошо изучена. И вона принята во всем мире. Это принятый факт. А с другой стороны, процессы, которые происходили во время Голодомора, те преступления, которые происходили – о них меньше говорится, в том числе и из-за того, что и в то время, и сейчас на эти преступления как-то закрывали глаза, считалось приемлемым и они меньше сейчас существуют в человеческом сознании.

Собственно о принятии. Ваши опасения и ожидания от фильма, ведь позиция России известна в отношении к Голодомору. В России сейчас говорят, что картина "притянута за уши".

Это нормальная реакция авторитарных режимов. Мы видим как это делает Россия. Точно также поступает и, например Турции к армянам.

Если тогда весь мир верил лжи СССР, то сейчас СМИ, интернет позволяют узнавать и анализировать. Весь мир знает, что сейчас делает Россия, сколько стран пострадало, какие применяются методы по истреблению людей. Но значительных изменений не происходит. Почему так?

Россия – мощное государство, несмотря на ее очевидное плохое экономическое состояние. К сожалению, часто политики, которые часто руководствуются корыстными мотивами, выбирают не дружбу с Украиной, условно говоря, а альянс с Россией, которая мощная и влиятельная. Поэтому задача медийщиков, журналистов, наша задача, как деятелей искусства, пытаться в совесть людей, в их сознание внести правду. Иногда, мы это делаем с помощью того, что рассказываем истории настоящих людей на фоне каких-то исторических событий.

Кого Вы можете назвать современным Гаретом Джонсом?

Очень много журналистов, которые пытаются бороться и доставлять правду в массы. В частности, и в России. Например, была инсталляция, которую я видела, она на меня произвела впечатления. В зале поставлены стулья и на каждом стуле было имя журналиста, которого убили с политических причин. Этих журналистов оказались десятки.

Именно журналисты-расследователи в наши дни наиболее героические люди. Например, в Словакии журналиста Яна Куцяка вместе с его невестой было убито из-за его расследования связей правительства Словакии с италийской мафией. На эти смерти не "закрыли глаза", на протесты вышло много молодых людей. Это движение спровоцировало отставку премьер-министра. Поэтому, не всегда такие вещи замалчиваются.

Агнешка Холланд Фото: пресс-служба

На фоне гендерной темы, у меня возник вопрос еще по одному персонажу из фильма – Ада Брукс. Ее персонаж показан двухзначно. Вона сильная, делает выбор, помогает Гарету, ищет правду, но, с другой стороны, она работает на авторитарного человека. Она такая чистая, не показаны отношения шефа и помощницы… насколько глубокий персонаж Ады?

Персонаж Ады с внутренним конфликтом. Она, с одной стороны, сильная женщина, которая принимает решения верить Гарету. И ее персонаж также отображает то пробуждение женственности в 20-30 гг. с другой стороны, она, как многие женщины того времени, была зависима от отношений с патриархальной системой, которая воплощается именно в этом авторитарном начальнике Уолтере Дюратни. Почему она тогда, как и Дюранти могли поддерживать коммунизм.

В то время было значительное ощущение в Европе и на Западе, что капитализм терпит поражение, что это его крах. В первую очередь из-за депрессивных явлений в экономике. Интеллигенция того времени смотрела на Советский Союз, как на какую-то альтернативу. Поэтому, даже когда людям показывали в лицо доказательства преступлений, люди смотрели на это. Но люди верили, что это не так важно, ведь это необходимая жертва ради великой цели.

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