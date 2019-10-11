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АГОНЬ и Ирина Горбачева представили новый клип на песню "Бомба"

Это уже вторая совместная работа артистов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
АГОНЬ и Ирина Горбачева
АГОНЬ и Ирина Горбачева
Фото: пресс-служба

Украинская группа группа АГОНЬ, которая выступила с Ириной Горбачевой на открытии Atlas Weekend 2019, выпустила новый клип "Бомба". "Бомба" – это стихийный проект, соединяющий в себе танцы, юмор, пост-иронию и абсурд.

Узнайте также, почему Юлия Санина чуть не сгорела во время съемок клипа:

Это наглядный пример неосторожных отношений Ирины Горбачевой с группой АГОНЬ, после которых единственным выходом из сложившейся ситуации является выход на сцену в качестве сольной исполнительницы.

АГОНЬ и Ирина Горбачева
Фото: пресс-служба
АГОНЬ и Ирина Горбачева
Фото: пресс-служба
АГОНЬ и Ирина Горбачева
Фото: пресс-служба
АГОНЬ и Ирина Горбачева
Фото: пресс-служба
АГОНЬ и Ирина Горбачева
Фото: пресс-служба
АГОНЬ и Ирина Горбачева
Фото: пресс-служба
АГОНЬ и Ирина Горбачева
Фото: пресс-служба
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Для Горбачевой это уже вторая серия за полгода в качестве лид-героини клипов АГОНЬ и дебютный выход, как сольной певицы.

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"Съемки нового клипа стали для нас настоящим вызовом. Это по истине стихийный проект. У нас был интересный танцевальный трек, который очень понравился Ире, и она проявила желание спеть с нами. Когда мы услышали запись, мы поняли, что такой шанс упускать нельзя. И буквально за 3 дня организовали весь съёмочный процесс! Всего 3 дня ушло на проработку сценария, поиск локации и подбор костюмов. Это был настоящий челлендж. Порой именно в состоянии внешнего сопротивления и рождаются самые зрелищные произведения!" – прокомментировала новое видео группа.

Напомним, ранее группа АГОНЬ представила новый клип на песню "Найди меня" из их нового альбома ЗАКЛАДКА.

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