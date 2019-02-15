Ахтем Сеитаблаев о съемках "Захара Беркута", работе с другим режиссером и масштабе фильма

Режиссер фильма "Захар Беркут" рассказал Сегодня.Lifestyle о съемочном процессе и актерском мастерстве

Ахтем Сеитаблаев Фото: Тарас Безпалый, Сегодня

- "Захар Беркут", пожалуй, самый ожидаемый украинский фильм в этом году. Почему решено переснимать "Захара Беркута". Ведь уже снят фильм Леонидом Осыкой по произведению Ивана Франко еще в 1971 с внушительным актерским составом?

- Это был замечательный фильм со звездным составом актеров. Но мировая классика, к которой без сомнения относится творчество Ивана Франко, наверное, еще и потому называется мировой классикой, что эти произведения актуальны во все времена. К счастью для любой съемочной группы, в "Захаре Беркуте" поднимается огромный пласт вопросов и тем, которые не теряют своей значимости и сегодня. То, что снимали мы – это не ремейк фильма 1971-го года. Это не желание соревноваться с этим замечательным фильмом. Это новый, современный взгляд на эту повесть.

- Это не будет в точности по произведению Франко, только по мотивам?

- Наш фильм – это экранизация по мотивам повести Ивана Франко "Захар Беркут". Мы следовали оригиналу, но некоторые сюжетные линии или некоторые персонажи, которых нет в повести, у нас появились. Это современное переосмысление этой драматургии. Я убежден в том, что она актуальна, потому как это тема отстаивания свободы, своего образа жизни, человеческого достоинства, которая показана через Захара Беркута и его сыновей. А также, это тема предательства и это тема безмерной гордыни одного из персонажей – Тугара Вовка.

Для меня это не столько история воинского противостояния между монгольским войском и условно украинскими спартанцами, сколько история столкновения мировозрений Тугара Вовка и Захара Беркута. Тугар Вовк, насмотревшись у монголов на их устройство, увидел только то, что хотел видеть. А именно: беспрекословное, практически рабское, подчинение главнокомандующему, четкую воинскую иерархию, четкое выполнение приказов. Но он не учел самого главного, что именно при Чингисхане было заведено такое понятие, как "меритократия". Это когда возвышают по иерархической лестнице не благодаря происхождению, а благодаря личным качествам. Плюс к этому, монголы не могли находиться в рабстве у другого монгола. Кроме того, убийство другого монгола каралось смертью.

И Тугар Вовк, который родился на этой земле, взял миссию ее защитника, что с одной стороны делает ему честь, взамен потребовал от громады Тухли беспрекословного подчинения. Именно из-за этого Захар Беркут и вступил с ним в конфликт.

Захар Беркут, понимая всю ответственность перед людьми, сознательно готов принести в жертву самое дорогое, что у него есть – своих сыновей, чтобы сохранить жизни тех, кто слабее. В этом высоком смысле, он вырастает для меня в библейского персонажа. Именно об этом наше кино.

Ахтем Сеитаблаев Фото: Тарас Безпалый, Сегодня

- Как получилось, что именно вы занялись съемкой фильма?

- Я приглашенный режиссер в этот проект. Продюсер Егор Олесов предложил прочитать сценарий и, если интересно, взяться за него. Я перечитал повесть Ивана Франко, посмотрел фильм, и мне показалось, что я знаю, как снимать этот фильм, знаю, о чем снимать. Рассказал ему идею, которую только что вам пересказал, и ответил, что если наши взгляды совпадают, то я готов взяться за проект. Так все и было.

- Режиссерское кресло вы делите с Джоном Винном. Как вам работалось с ним? Вы впервые работаете с сорежиссером?

- Да, мы снимали вместе с Джоном Винном. Это для меня было новостью, я долго об этом ничего не знал. Режиссер, в некотором роде, единоначалие творчества на площадке и т.д. У нас был непростой съемочный период, мы долго притирались друг к другу. У Джона это первая картина, где он выступил как режиссер, а у меня – первая работа с сорежиссером. Но мы, я думаю, сумели достойно пройти этот путь. Конечно, было достаточно много компромиссов, и далеко не все в этом фильме я могу назвать "моим". Но я очень надеюсь, что это не помешает конечному результату.

Ахтем Сеитаблаев, Антонина Белинская, Джон Винн

- Можете привести пример из-за чего возникали разногласия?

- Например, решение сцены, где Тугар Вовк на охоте находит свою дочь. Она оторвалась от основной группы охотников, ускакала вперед и пропала. Тугар находит ее с Максимом Беркутом в грязной рваной одежде, с ссадинами на лице. Я помню, как эта сцена была решена в фильме Леонида Осыки – Тугар Вовк переживал, осматривал дочь, есть ли какие-то ранения. Мне, как зрителю, понятно, насколько для этого жесткого, циничного, расчетливого, холодного воина значима дочь. Это коррелируется с нашим менталитетом. Это немаловажно для драматургии и объема роли Тугара Вовка – чем больше он любит дочь, тем драматичнее будет разрыв в конце. Джон видел это по-другому: Тугар Вовк воспитывал дочь как мальчика и зачем к ней относиться так трепетно в этой сцене? Такие нюансы, для меня, как для режиссера, важны. Это территории вкуса, что ли.

- Был ли языковой барьер на площадке между американцами и украинцами, участниками одной съемочной группы? Между вами и Джоном, в частности?

- Возникали, конечно, сложности. Но киноязык достаточно универсален. Если мы вели долгий разговор о задачах, эпизодах и так далее, переводчик переводил актерам. И то, что потом происходило на площадке, убеждало меня, что актеры понимают все очень быстро и очень точно. Чтобы объяснить какие-то моменты, достаточно было совмещения русских, украинских, крымскотатарских и английских слов с жестикуляцией.

Ахтем Сеитаблаев Фото: Тарас Безпалый, Сегодня

- Продюсерами фильма выступают Егор Олесов, Джефф Райс, Юрий Карновский и Раджа Коллинз. Как они сотрудничали с вами?

- Они очень глубоко были погружены в съемочный процесс. Особенно Егор. Он присутствовал на всех этапах работы, начиная от сценария, который переделывался раз семь. По большому счету, это было плодотворное сотрудничество. Не всегда мы сходились в видении того, как должна была быть сцена, но это нормально.

- Они не вмешивались в творческий процесс, не вносили свои коррективы?

- Нет, очень часто, они выступали третейскими судьями в наших с Джоном спорах.

- Расскажите немного о съемочной команде и актерском касте. В фильме помимо актеров из Украины и США, также снялись из Великобритании, Казахстана и Монголии?

- Да, актерский состав просто невероятный. Роберт Патрик, сыгравший Захара Беркута, Томми Флэнаган – Тугара Вовка, Алекс МакНиколл (Максим Беркут), Рокки Майерс (Иван Беркут), Поппи Дрейтон (Мирослава), Цэгмид Цэрэнболд (Бурунда), Аян Отепберген (Нергуй) и другие. И украинские актеры Андрей Исаенко (Петро), Олег Волощенко (Гард), Виктор Жданов (Хорун), Олег Стефан (Левко), Марина Кошкина (Устя), Алина Коваленко (Росана), Станислав Лозовский (Сокол) и другие. Все эти ребята чрезвычайно талантливые. Из Казахстана также были актеры и каскадеры. Я не знаю, правильно ли так говорить, но я ими доволен. Это, во-первых, ежеминутная готовность, постоянная настроенность актерского инструментария. То, как они приходили на площадку, как они были заряжены на кадр, как они были заряжены на съемку – поражало. Они не позволяли себе работать не на 100%. Это очень сильно мотивировало.

Я был очень рад, что Роберт Патрик прочитал повесть Ивана Франко. Все актеры были в материале. Когда мы все собрались, то поговорили, о чем и зачем будем снимать этот фильм. Роберт задал мне, кажется, один из главных вопросов – зачем вам это, как режиссеру, что для вас этот фильм. Я рассказал, зачем это мне надо. Также я рассказал им про Крым, о том, что наша страна сейчас находится в состоянии войны и часть нашей территории аннексирована. Рассказал о той ситуации, с которой сталкивается сейчас мой народ в Крыму, и это как-то коррелируется с этой драматургией.

- Зарубежным актерам пришлось учить украинский язык?

- Нет. Мы снимали фильм на английском языке. И наши украинские артисты, которые играли в фильме, тоже работали на английском. Фильм выйдет на английском языке, а в Украине будет дублирован на украинский. Было очень интересно наблюдать за тем, как зарубежные коллеги аплодировали стоя нашим украинским актерам, зная о том, что они, владеют английским, выучили и отлично сделали свою роль. Это было хорошее актерское братство на площадке.

А на день рождения Ивана Франко мы выпустили ролик, где все читали его стихотворение на украинском языке. Тогда и наши иностранные коллеги выучили текст и очень трогательно его прочитали.

Надо отдать им всем должное, что никто не "звездился". Ни на площадке, ни в обычной жизни. Это был замечательный опыт – работать с замечательными людьми. И я понимаю, зачем продюсеры предложили снимать несколько иностранных актеров: если фильм выйдет хороший, то это будет отличная промоция Украины за рубежом, нашей истории, культуры, производственных возможностей, которые здесь есть.

-Было ли что-то, что привело в восторг актеров? Может украинская кухня?

- Точно скажу, что хитом для них стали вареники с вишней и борщ. Очень много фруктов просили на площадку. Безусловно, они часто и много говорили про красивых людей в Украине.

- Главную роль сыграл голливудская звезда Роберт Патрик. Почему выбор пал на него? Был ли специальный кастинг на эту роль? Сложно ли ему было вжиться в роль Захара Беркута, ведь нужно было выучить нашу культуру, историю, почувствовать этот освободительный дух, что ли?

- Изначально я был убежден, что мы будем снимать только украинских артистов. Потом появилась мысль пригласить кого-то из голливудских актеров. Почти сразу речь зашла о Роберте. Когда я увидел его свежую фотографию, потому как я помнил его еще по "Терминатору", у меня не осталось никаких сомнений. Я был уверен, что он сможет сыграть Захара Беркута.

Роберт – настоящий мужчина во всех смыслах этого слова. Он джентльмен, в меру суров, в великолепной физической форме. Роберт очень объемен и сконцентрирован. Он харизматичный и обаятельный. Я наблюдал, когда он появлялся на площадке, все дамы подтягивались и начинали улыбаться. Потому, что от него исходила благородная мужская энергия и сила. Кроме того, он не суетлив и не звезден. Работать с таким артистом – одно удовольствие.

- Расскажите о подготовительной экспедиции. Сколько раз вы ездили в Карпаты?

- На выбор "натуры" мы ездили раз пять, наверное. Самый сложный объект – это ущелье, в котором должна разбиться дамба и смыть монгольское войско. В итоге, подходящую для производственного процесса локацию мы не нашли, и были вынуждены ее построить. С этим на все 100% справился художник-постановщик Влад Одуденко и его команда.

Иван Франко написал легенду, которая не имеет никаких исторических подтверждений. Но эта легенда, несет в себе смысл и содержание, рассказывая такие истории, ты находишь очень много параллелей с сегодняшним днем.

- Съемки проходили на Закарпатье и под Киевом. Сама природа дала главные, так сказать декорации. А как создавались декорации для "волшебного" мира? Франковское ущелье, например, пришлось построить?

- Мы нашли некоторые ущелья, но из сопряжения производственных сложностей, проживания актеров, выработки, поняли, что там снимать практически невозможно. И приняли решение, что ущелье построят тут – под Киевом. Помимо ущелья, мы искали, где будет Тухля. Например, что-то нравилось мне, но не нравилось оператору, и приходилось ехать снова. В конце концов, мы остановились на том, что часть натурных съемок мы будем снимать в Карпатах, чтобы заявить историю, природу, место действия. А уже село Тухлю, усадьбу Тугара Вовка, ущелье, лагерь монголов – будем снимать под Киевом.

Ахтем Сеитаблаев Фото: Тарас Безпалый, Сегодня

- Вы также побывали и на родине Ивана Франко? Расскажите об этом.

- Да, мы там тоже побывали. Были в реконструированном доме писателя, сидели за столом, за которым он якобы писал. Если мы не находили какие-то конкретные артефакты, которые помогали бы воссоздать эту историю, то даже атмосфера быта, того, в каких условиях он писал, где жил, что ел, на что смотрел, что было вокруг него – вдохновляла нас. Ведь Франко не зря написал это. Кстати, франковеды говорят, что его произведение было своего рода манифестом против государственной власти, которая существовала на тот момент и выполняла больше функции репрессивной машины, чем общественного устройства, в котором человек является высшей ценностью. Но мы позволили себе сметить акценты в истории идеологического противостояния человека, который хотел поработить (Тугар Вовк) и человека, который отстаивал интересы громады (Захар Беркут).

- Сколько времени ушло на съемки и как они проходили?

- Съемки были очень непростые. Это связано объективно и с тем, что снимали мы в достаточно сложных локациях, погода очень часто вносила свои коррективы – дожди, грозы, еще что-то. И у нас из 50 смен, если не ошибаюсь, 26 были ночные. Кроме, собственно, драматургии, достаточно сложной для воплощения, было множество других нюансов. Споры двух режиссеров, костюмы, которые должны четко сидеть на актерах в любых погодных условиях и т.д. Приходилось многое менять на ходу. Но оператор Юрий Король, который всегда предлагал наиболее эффективный способ съемки, сумел дополнить свежим видением кадра содержание сцены. Даже какие-то режиссерские недоработки он вытягивал своим мастерством.

- А как с юмором на съемочной площадке? Говорят, чем серьезней фильм, тем больше дублей и юмора?

- Да мы постоянно шутили. Начиная с того, что пытались выучить английский, русский и украинский. Актеры сами много шутили по поводу удачности сцен, рассказывали истории друг другу, обучая каким-то словечкам. При этом меня абсолютно поразили два человечка – это Алекс МакНиколл, который играл Максима Беркута, и Поппи Дрейтон, которая играла Мирославу. Поппи – очень обаятельный человек, такое солнышко на площадке у нас было. И как бы тяжело не было группе, когда она появлялась на площадке, все начинали улыбаться. Они вдвоем с Алексом за месяц научились говорить на украинском языке. Я даже не верил, что так возможно, даже немного с акцентом. Они всегда были "на позитиве".

- А были ли форс-мажорные ситуации?

- Если это не было связано с погодными условиями, то были форс-мажоры, связанные с графиками актеров. Например, у Роберта Патрика был сложный плотный график по занятости, и мы старались подстраиваться под него. Но этим никого не удивишь, так в кино и есть. Хотя назвать это форс-мажорами тоже неправильно, это, скорее, сложности, которых хотелось бы меньше. Даже подготовительный период, который очень важен в съемочном процессе, у нас был сокращен именно из-за актерской занятости, их графиков.

Ахтем Сеитаблаев Фото: Тарас Безпалый, Сегодня

- Расскажите немного о каскадерских трюках и боевых сценах. Кто за это отвечал? Много ли мы увидим в фильме боевых схваток, захватывающих трюков?

- За боевые сцены отвечали наши ребята – Павел Авилов и Дмитрий Рудый. А сцен с лошадьми – Олег Юрчишин, а также казахские конные каскадеры. Я вообще не понимаю, как они все это успели! А помимо индивидуальных сцен схваток, еще и массовые бои. Они провели просто титаническую работу с большой выдумкой и хорошим настроением.

Ребята очень быстро соображают. Кроме того, что нужно было подготовить главных героев, поставить им хореографию, нужно было управлять артистами массовых сцен и другими каскадерами. Помог их опыт. Они сразу придумывали весь рисунок, учитывая наличие камер на площадке. Поэтому в фильме будет много захватывающих сцен и много лошадей.

- Где вы снимали массовые сцены, сцены с лошадьми?

- В основном мы снимали здесь, на натурной площадке. Когда снимали в Карпатах, брали похожих местных лошадей, часть довозили. Конечно, это шок для них – переезды, тренировки, съемки. Их хорошо тренируют, чтобы они знали, как правильно падать. И у нас было много сцен таких. Это очень зрелищно. Это отдельные артисты! Хотя я сам и пострадал от лошади на съемках "Хайтармы", но мне они всегда нравились. Они чувствуют человека, эмоции.

- Расскажите о комбинированных съемках для последующей компьютерной графики? Много ли их было, и в чем заключалась сложность? На каком этапе графика сейчас?

- Это для меня был первый опыт работы с таким большим объемом будущей компьютерной графики. Графика сейчас в процессе создания, очень много еще нужно сделать, но я надеюсь, что все будет на высшем уровне, на голливудском. Было, конечно, много нюансов во время съемок. Помимо той фактуры, персонажей или декораций, которые должны быть в кадре, уже специалистам по графике нужно сделать колоссальную работу. Начиная от мелочей, которые появятся в кадре, до масштабных сцен.

- Отдельно можно выделить и создание костюмов для съемок. Под руководством Антонины Белинской было создано более 600 костюмов, я не ошибаюсь?

- Наверное, 600 – это если брать все костюмы для всей съемочной группы. Не ошибусь, если скажу, что около 400. У некоторых актеров было по три костюма, у кого-то по два, у кого-то один. Тоня Белинская – это педант из педантов, которая никогда ничего не пропустит и очень трепетно относится к созданию каждого костюма.

Начнем с того, что мы практически ничего не знаем об особенностях архитектуры, быта того периода этого региона. Не сохранилось ничего. Мы не нашли ничего, на что можно опираться.

Очень часто на странице "Захар Беркут" или под моими постами кто-то пишет, что костюмы похожи на те, что в "Викингах" или, что тогда одевались не так. Я всегда отвечаю, так пришлите доказательство, как выглядели жители Тухли в 13 веке!

Мы очень плотно сотрудничали с Международным фондом Ивана Франко и даже они не смогли нам в этом плане помочь. Но Тоня создала очень удачный микс. Она взяла характерные ткани, фактуру, вышивки, украшения того региона приблизительно того периода, и сделала микс с преобладающей на то время воинской одеждой. В принципе, по большей части, она в те времена она была однотипной и у викингов, и у франков, и у саксов...

Но все же, подчеркну, что мы снимали не историческую реконструкцию, а художественное кино по мотивам повести, поэтому, какие-то неточности тут могут быть.

- Сколько времени ушло на создание костюмов, чтобы сделать их ко всему прочему и удобными для актеров?

- Тоня начала бить в набат чуть ли не с первого дня подготовки! Тем более, что много костюмов она шила по меркам, которые присылали – не видя актера в живую. Конечно, потом все это доводилось на площадке. По актерам было видно, что им нравятся и костюмы, и то, как с ними поработали Тоня Белинская и Алла Леонова – художник по гриму. На каждого актера тратили по 2-3 часа, и на площадке появлялся не актер, а персонаж!

Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/ 1/20

- Опишите будущий фильм? Каким он получился?

- Я уже видел первую монтажную сборку и немного успокоился с точки зрения содержания фильма, его месседжа. История есть, то, что мы хотели рассказать – тоже есть. Это будет динамичный, красивый, содержательный, в чем-то с претензией на эпичность, фильм. В нем есть заряд.

Там не будет таких массовых сцен, как в "Трое" или "Царстве небесном", например. Что меня порадовало, что это история сама по себе более объемна, чем ты видишь в кадре. Что у тебя ощущение возникает, что за историей есть еще больший объем, чем ты видишь внутри кадра.

Напомним, в сети появился первый тизер украинского экшена "Захар Беркут", который снимали летом на Закарпатье.

Смотрите видео о том, как представляли кадры фильма "Захар Беркут":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram