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Актер Андрей Бурым: "В обычной жизни я стараюсь быть собой, а не актером"

Андрей поделился, что для него самое важное в работе и в семье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:28

Актер и продюсер Андрей Бурым имеет большой профессиональный бэкграунд. Он успел сняться в нескольких сериалах канала НЛО TV ("Деффективы", "СуперКопы", "Швидка") и одновременно был продюсером этих проектов.

Актер и продюсер Андрей Бурым
Актер и продюсер Андрей Бурым
Фото: пресс-служба НЛО TV

Андрей поделился, что для него самое важное в работе, как относится к работе по выходным и "включает ли" он актера во внеэкранной жизни.

Андрей, как и когда вы начали работать актером и продюсером?

Актером я себя чувствовал всегда. Мои первые пробы были еще в самодеятельности в педагогическом училище, потом – в КВН. А профессиональная работа актером в кадре началась где-то с 2012 года. Что касается продюсерства, то все началось еще с игры в КВН, где я был капитаном команды. Это такой формат мини-продюсерства. Телевизионным продюсером я стал в 2013 году, когда начал сотрудничать с каналом НЛО TV. Сразу скажу, что мой первый проект был неудачным – во многом, из-за моей неопытности. Потом, конечно, все наладилось.

У вас было желание работать по офисному графику или в другой сфере?

Конечно! Ведь моя карьера началась в 90-х, тогда работать в офисе было модно. В то время я метался между профессиями, хотя в итоге так и не стал офисным работником. О чем ни секунды не жалею, потому что офисный график, да и сам офис – это не совсем моя история. Но нужно признаться, что я хотел стать юристом и адвокатом, чтобы потом работать в администрации. А еще у меня было желание работать в полиции, но слава богу, судьба меня от этого уберегла.

Как относитесь к работе в выходные дни?

Сложно ответить на этот вопрос, так как я не знаю, что такое выходные дни в классическом понимании этого слова (смеется). У меня даже когда спрашивают: "Что ты делаешь в понедельник?" – я всегда уточняю: "А какое это число?". Просто у работников нашей сферы всегда есть числа, а не дни недели. Поэтому у меня выходной (да и любой рабочий день) может быть в понедельник или в субботу. К слову, временных рамок в моей профессии (вроде работы с 9:00 до 18:00) тоже не существует. Наша работа очень часто выходит за пределы привычного рабочего времени большинства людей.

Какой показатель для вас является самым важным в работе?

Для меня имеют вес как деньги, так и узнаваемость, так и общественное влияние. Но сказать, что они для меня сильно важны я не могу – это скорее средства для поддержания себя в форме. Самым важным фактором в работе для меня есть правильно сделанная работа и ее результат в виде отзывов зрителей. Я радуюсь, когда моя работа кому-то подарила улыбку, а чью-то жизнь и вовсе изменила к лучшему.

Как работа актера повлияла на вашу жизнь?

Скорее, моя жизнь повлияла на мою работу актером. У меня нет профессионального актерского образования. Поэтому все, что я делаю идет от ощущений, внутреннего понимания и желания собрать максимум реакций и эмоций людей, которых я вижу. Чтобы в конечном итоге воспроизвести все это в своем собственном оригинальном варианте.

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Если не актером и продюсером, то кем бы вы хотели быть и почему?

Сложно сейчас сказать о другой профессии, ведь я хотел стать актером и продюсером, и я ими стал. Но при условии, если бы эта работа хорошо оплачивалась и у меня был контракт лет на 30 (смеется) – я бы с удовольствием поработал начальником отдела кадров. У меня есть такая жилка – находить людей. Многие из актеров, сценаристов и других людей нашей сферы, которых я когда-то нашел, сейчас добились больших успехов в своей профессии.

У вас есть мечта сыграть определенную роль?

Конкретной мечты о роли у меня нет. Просто я стараюсь каждого своего персонажа делать непохожим на предыдущего.

Что больше всего любите и ненавидите в своей работе?

Как актер больше всего люблю, когда мне на 100% нравится то, что я делаю. Я купаюсь в своей роли и это доставляет удовольствие не только мне, но и зрителю. Мое самое нелюбимое занятие в актерской работе – это ожидание. Когда у тебя перерыв между сценами, 1 час, 2 часа или 6 часов, после которых нужно снова заходить в кадр. Пожалуй, это самое неприятное в актерской профессии, потому что ничегонеделание – это хуже, чем 12 часов подряд не выходить из кадра.

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В работе продюсера приятные моменты – это когда у тебя хорошо получается твой продукт. За это тебя любят, тебе доверяют – во многом твоему вкусу и чутью. Самая отвратительная часть работы продюсера – это когда ты говоришь человеку, который рассчитывает на определенную роль, что он не будет сниматься. Для этого могут быть разные причины – далеко не всегда его не профессиональность. Это для меня максимально неприятно.

Вы планируете в будущем менять сферу деятельности?

Не смотря на риски, проблемы и другие сложности моей работы – я ее люблю, и не планирую менять сферу деятельности. Единственное, что хотелось бы, переходить на более высокий уровень, но пока ничего конкретного об этом не расскажу, потому что не хочется сглазить.

Как вы относитесь к классическому советскому формату "папа работает, мама – красивая"? Как распределяются роли в вашей семье?

Я по этому принципу живу, ведь это любимая фраза моей супруги (улыбается). Хотя во многом, это общественное заблуждение, ведь столько, сколько тащит на себе мама, пока папа работает – это еще большая работа по объему. На маме дом, ребенок, быт, уют и даже то, чтобы папа на работе был накормленный и опрятно выглядел.

Актер и продюсер Андрей Бурым с супругой
Актер и продюсер Андрей Бурым с супругой
Фото: пресс-служба НЛО TV

Вам бы хотелось, чтобы ваш сын тоже пошел по вашим стопам в профессии?

Конечно! Я и сейчас прекрасно понимаю, что у него это может получиться. Но, все-таки, чтобы он не выбрал – это будет только его решение. Сейчас сын увлекся футболом, и я радуюсь этому факту. Все, что нравится ребенку – нравится мне. Хотя, даже, если сын будет в дальнейшем заниматься футболом – гештальт с ребенком-актером у меня уже закрыт. Моя старшая дочь – профессиональная актриса. Причем я могу сказать, как продюсер, что она гораздо профессиональнее и лучше меня в этой профессии. Я придерживаюсь той точки зрения, что дети должны сами выбирать свой путь в профессии по своим ощущениям, а не по тому, что сейчас престижно или более выгодно.

Какая роль далась вам особенно тяжело?

Не могу сказать, что какие-то мои роли давались мне тяжело. Здесь будет правильнее сказать, что какие-то роли по эмоциональной окраске сложнее, поэтому выкачивают из меня много эмоций. Например, моя роль начальника полиции Мамиашвили (сериал "СуперКопы" на канале НЛО TV, – ред.) – это вообще отдельный персонаж, который живет у меня в голове и не имеет ко мне никакого отношения. Как только я вхожу в эту роль, то этот персонаж вытворяет непонятно что? и я его не могу контролировать (улыбается).

Тут важно сказать, что сложнее всего для меня играть "никакого" человека. То есть, такое "серое ничто" – вот это самое сложное.

У вас были моменты, когда вы перенимали какие-то черты своего персонажа и использовали их уже во внеэкранной жизни?

Я не перенимаю манеру поведения своих персонажей – скорее наоборот. Какие-то мои личные привычки и дурацкий тип общения я переношу в актерскую роботу.

Актер и продюсер Андрей Бурым с семьей
Актер и продюсер Андрей Бурым с семьей
Фото: пресс-служба НЛО TV

Вам приходилось "включать" актерский талант в реальной жизни?

Это происходит постоянно! Поэтому нет смысла рассказывать о каждой ситуации конкретно. Актерский стержень дает возможность во многих переговорах повернуть все в положительную сторону. Но и сказать, что я всегда актер в обычной жизни – не правильно. В обычной жизни я стараюсь быть собой, а не актером: максимально открытым, честным и искренним человеком.

Если хороший художник должен быть голодным, то каким должен быть актер?

Актер должен быть хорошим. Убедительным, дисциплинированным и работоспособным. Голодным он должен быть только отчасти.

Напомним, ранее Андрей Бурым рассказал о съемках фильма "Встреча одноклассников", отношениях с женщинами и поделился школьными воспоминаниями.

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