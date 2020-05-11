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Актер Бен Стиллер сообщил о смерти отца

Джерри Стиллер скончался в возрасте 92 лет

Инна Петрова
Сегодня, 12:37

В США умер актер и комик Джерри Стиллер, известной по своей роли Фрэнка Констанци в сериале "Сайнфельд". На момент смерти ему было 92 года. О кончине знаменитости сообщил его сын, также знаменитый актер, Бен Стиллер.

В субботу, 9 мая, сообщалось также о смерти "отца рок-н-ролла" Литла Ричарда.

В понедельник, 11 мая, появилась информация о том, что Джерри Стиллер ушел из жизни. Смерть наступила по естественным причинам, пишет Variety.

Актеры Бен и Джерри Стиллер
Актеры Бен и Джерри Стиллер
Фото: Getty Images

Сын актера, Бен Стиллер подтвердил смерть своего отца, написав в Твиттере: "Мне грустно говорить, что мой отец, Джерри Стиллер, умер. Он был великим папой и дедушкой и самым преданным мужем. Его будет сильно не хватать. Люблю тебя, папа".

Джерри Стиллер родился 8 июня 1927 года в Бруклине в еврейской семье. Его мать была уроженкой Российской империи, отец был родом из Галиции. Хотя Стиллер известен как комик, он также был серьезным драматическим актером с долгой историей на Бродвее. За роль Констанци в сериале "Сайнфельд" Джерри Стиллер был номинирован на премию "Эмми".

Долгое время время он провел в комедийной команде Стиллер и Мира вместе со своей женой Энн Мирой. Джерри Стиллер снялся в фильмах "Секреты Анд", "Образцовый самец", "Лак для волос", "Девушка моих кошмаров" и других.

Смотрите в сюжете о смерти солистки группы "Фристайл" Нины Кирсо:

Недавно мы писали, что в США покончил с собой сценарист фильма ужасов про куклу Чаки.

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